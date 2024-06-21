Група інструкторів з Литви відправилася до Великої Британії для підготовки українських військовослужбовців

П'ята група литовських військовослужбовців долучилася до міжнародної тренувальної місії у Великій Британії, яка передбачає підготовку українських захисників.

Про це пише LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж п'яти місяців литовські інструктори надаватимуть українським військовослужбовцям військові знання та навички, які необхідні для ведення бойових дій.

"Я знаю і твердо вірю, що ви зробите все можливе, щоб передати свій професіоналізм і знання Збройним силам України", - сказав підполковник Маріус Кугауда, командир навчального полку, коли проводжав литовських військових до Британії.

Литовські військові з листопада 2022 року беруть участь у багатонаціональній операції з підготовки українських Сил оборони під проводом Великої Британії.

Крім цього, литовські інструктори також беруть участь у тренувальній місії ЄС EUMAM Ukraine і тренують українських військових на території своєї країни. Їхні зусилля зосереджені на підготовці молодших командирів і спеціалістів.

Читайте також: Чехія не відправлятиме інструкторів в Україну, але може підготувати 4 тисячі бійців ЗСУ на своїй території, - глава Міноборони Чернохова

Як повідомлялося раніше, Франція має намір створити Коаліцію країн, які не проти були б відправити своїх інструкторів до України. Однак Париж зіткнувся з протидією від інших країн.

Читайте також: З 2022 року підготовку в рамках місії ЄС пройшли понад 52 тис. українських військових, - Міноборони