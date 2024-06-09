Франція має намір створити коаліцію інструкторів для України, але стикнулася з протидією від інших країн, - Welt

Начальник Генерального штабу Франції Тьєрі Бурар минулого тижня запросив США та 10 європейських країн взяти участь у навчальній місії, мета якої - тренувати українських воїнів безпосередньо на території України. Втім, наразі в Європі протидіють таким ініціативам.

Про це пише німецьке видання Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Хто отримав запрошення?

За даними виданням, Бурар надіслав лист до США та близько 10 європейських країн, включно з Великою Британією, Польщею, Нідерландами, Латвією, Литвою, Естонією, Данією та Швецією, у документі він запросив уряди країн взяти участь у навчальній місії в Україні у межах багатонаціональної коаліції.

Водночас до Німеччини такий лист не надходив, стверджує Welt - за даними джерел видання у Брюсселі, панівна німецька коаліція впродовж останніх тижнів кілька разів давала зрозуміти на внутрішніх переговорах, що німецькі солдати не братимуть участі у такій навчальній місії.

Водночас так само відмовилися й американці, але Вашингтон всеодно отримав запрошення, зауважує видання.

Наміри Макрона

За словами неназваних дипломатів Євросоюзу, Макрон все ще намагається здійснити тренувальну місію під егідою вже існуючої місії ЄС в Україні (EUMAM), але для цього потрібно змінити її мандат.

Проте, пояснює Welt, це цілком можливо: місія однаково буде переглянута влітку, і її доведеться подовжити у листопаді.

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Опір ідеї Макрона

Проте євродипломати заявили, що у Брюсселі є опір ідеям з Парижа: більшість країн-членів ЄС були б проти навчання бійців безпосередньо в Україні.

Так, уряди Німеччини, Італії та Іспанії, наприклад, побоюються, що навчання військових в Україні може "становити ризик ескалації та глибше втягнути Захід у війну", зауважує ЗМІ.

Угорщина ж на зустрічі міністрів оборони ЄС наприкінці травня наголосила, що в України нібито більше "немає реальних шансів виграти війну", передає Welt.

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Водночас у дипломатичних колах ЄС також говорили й про те, що з військової точки зору, безперечно, є вагомі причини тренувати українських військових у їхній країні: тоді навчання було б більш пристосоване до потреб Сил оборони, і солдатам не потрібно було б залишати свою країну для навчання за кордоном.

Нагадаємо, що раніше французькі ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон прагне створити коаліцію європейських країн, які будуть не проти направити військових інструкторів в Україну для навчання майбутніх бійців ЗСУ.