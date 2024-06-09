Франція має намір створити коаліцію інструкторів для України, але стикнулася з протидією від інших країн, - Welt
Начальник Генерального штабу Франції Тьєрі Бурар минулого тижня запросив США та 10 європейських країн взяти участь у навчальній місії, мета якої - тренувати українських воїнів безпосередньо на території України. Втім, наразі в Європі протидіють таким ініціативам.
Про це пише німецьке видання Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Хто отримав запрошення?
За даними виданням, Бурар надіслав лист до США та близько 10 європейських країн, включно з Великою Британією, Польщею, Нідерландами, Латвією, Литвою, Естонією, Данією та Швецією, у документі він запросив уряди країн взяти участь у навчальній місії в Україні у межах багатонаціональної коаліції.
Водночас до Німеччини такий лист не надходив, стверджує Welt - за даними джерел видання у Брюсселі, панівна німецька коаліція впродовж останніх тижнів кілька разів давала зрозуміти на внутрішніх переговорах, що німецькі солдати не братимуть участі у такій навчальній місії.
Водночас так само відмовилися й американці, але Вашингтон всеодно отримав запрошення, зауважує видання.
Наміри Макрона
За словами неназваних дипломатів Євросоюзу, Макрон все ще намагається здійснити тренувальну місію під егідою вже існуючої місії ЄС в Україні (EUMAM), але для цього потрібно змінити її мандат.
Проте, пояснює Welt, це цілком можливо: місія однаково буде переглянута влітку, і її доведеться подовжити у листопаді.
Опір ідеї Макрона
Проте євродипломати заявили, що у Брюсселі є опір ідеям з Парижа: більшість країн-членів ЄС були б проти навчання бійців безпосередньо в Україні.
Так, уряди Німеччини, Італії та Іспанії, наприклад, побоюються, що навчання військових в Україні може "становити ризик ескалації та глибше втягнути Захід у війну", зауважує ЗМІ.
Угорщина ж на зустрічі міністрів оборони ЄС наприкінці травня наголосила, що в України нібито більше "немає реальних шансів виграти війну", передає Welt.
Водночас у дипломатичних колах ЄС також говорили й про те, що з військової точки зору, безперечно, є вагомі причини тренувати українських військових у їхній країні: тоді навчання було б більш пристосоване до потреб Сил оборони, і солдатам не потрібно було б залишати свою країну для навчання за кордоном.
Нагадаємо, що раніше французькі ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон прагне створити коаліцію європейських країн, які будуть не проти направити військових інструкторів в Україну для навчання майбутніх бійців ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
сша та Німетчина поводять себе « обережно».
Велика Брітанія та страни Балтії підтримують Францію та Україну.
Решта « боязливо вижидае»…
Що робити Україні? Продовжувати бити парашу.
Тільки ЗСУ та Народ України може виграти цю важку війну.
Шукати зброю. Створювати свою зброю. Шукати асіметрічні відповіді. Тощо.
Украіні допоможе… Україна. Могутні ЗСУ запорука Майбутнего.
Досі не розумію, як так все вийшло? До 22-го року був абсолютно цивільною людиною та переймався більше фінансовим менеджментом. Як вийшло так, що тепер вільно володію усім протитанковим, мінометами, за любу стрілецьку взагалі мовчу? Як вийшло так, що дивитися любі американські військові блокбастери тепер лише чисто на поржати?
Як вийшло так, що HMMWV називав своєю інвалідною коляскою та катався на ньому що від хати до хати в селі, де жили. Що у п***рів під носом по ріллі (ніколи ж не був до того професійним водієм).
Як так вийшло, що на старості став таким? Пригадую, колись давно, ще в молодості в мене були друзі, що служили строчку в ДШБ в Афгані (я ж на Далекому Сході катався). Здавалося - оце монстри! А тут, вже за 50, а став зненацька таким самим, а то й набагато крутішим....
Насправді, воно невесело. Флешбеки по психіці та й взагалі, здоров'я стрімко пішло під відкіс.
Але, якщо розібратися - все зроблено правильно. Тим, хто це читає - зробіть так само. Воно є гідним.
Багато хто у Європі через декілька років зробить для себе неприємні відкриття. коли лусне їх світоглядна бульбашка.
Може хоч тоді припиняться ці ******* балачки, що це "не наша війна" і оце самим собі викреслювання якихось "червоних ліній", які нізя перетинать. Раша не має червоних ліній, і чим швидше прийде це усвідомлення на заході - тим краще і тим швидше щось вирішать з тією помийкою. Може коли війна прийде до них, то це лицемірство зітреться і почнуться справжні дії для врегулювання ситуації на континенті, а не пусті балачки, запевнення, занепокоєння та обурення.
Президент должен заявить что мы против присутствия иностранных инструкторов на нашей территории
За його даними, Київ розчарований через нові терміни і просить Вашингтон активізувати підготовку льотчиків. Нинішньої кількості не вистачить для керування всіма бортами F-16, які, згідно з планами, буде поставлено Києву вже найближчим часом.
"Україна зараз має 30 льотчиків, які можуть негайно розпочати навчання в Америці. За словами 3 людей, знайомих із ситуацією, адміністрація Джозефа Байдена відповіла Києву, що в її програмі в Аризоні не вистачає місць для прийому більше 12 пілотів-стажерів одночасно. 2 інших базах у Данії та Румунії аналогічна проблема", - йдеться у статті.
Слід відмітити, що Вашингтон дав "зелене світло" на відправку Україні винищувачів F-16 понад рік тому - у травні 2023-го. Низка країн-союзників пообіцяла передати Києву борти. Українці на них чекають досі, хоча вони критично необхідні для відбиття російської агресії.
"Влітку Нідерланди, Норвегія, Данія, а також Бельгія планують відправити до Києва понад 60 бортів F-16... Велика кількість цих літаків допоможе українцям на полі бою, у тому числі дозволить відтіснити російські війська на низці ділянок, наприклад, під Харковом", - пише Politico.
Однак із навчанням пілотів виникла серйозна затримка. На запит Києва у Білому домі зазначили, що їхні тренувальні потужності обмежені, і США мають зобов'язання перед іншими союзниками у навчанні пілотів. Попередньо до кінця вересня Сполучені Штати зможуть навчити на F-16 12 українських пілотів, які зараз тренуються в Арізоні. Також 8 українців проходять навчання на базах у Данії (закінчать у листопаді). Планувалося навчання і на території Румунії, але там програма поки що не стартувала. Представник Пентагону майор Чарлі Дітц заявив, що на даний момент навчання на винищувачах F-16 проходять десятки пілотів України. Конкретне число не назвав з міркувань секретності.
"Згідно з планами, до кінця 2024 року близько 20 українських пілотів закінчать навчання на F-16. Це половина тієї кількості, яка потрібна для управління повноцінною ескадрильєю", - пише видання.
Наголошено, що такими темпами Київ не зможе ввести в бій ескадрилью F-16 як мінімум до кінця майбутнього 2025 року.
А ґдє пальма, там і бабло (омєріканскоє)...
Так, у ніч на 9 червня поряд з будинком на "Сірєнєвом" (Бузковому) бульварі в москві було скоєно напад на голову "АНО «Цифровые платформы»" та колишнього директора з проектної діяльності "ИРИ" Арсєнія Щельцина. Він потрапиву до лікарні з ножовим пораненням, а його колєга від 9 ножових поранень помер на місці.