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військові навчання (2761) Франція (2905) Макрон Емманюель (1326)

Франція має намір створити коаліцію інструкторів для України, але стикнулася з протидією від інших країн, - Welt

Емманюель Макрон

Начальник Генерального штабу Франції Тьєрі Бурар минулого тижня запросив США та 10 європейських країн взяти участь у навчальній місії, мета якої - тренувати українських воїнів безпосередньо на території України. Втім, наразі в Європі протидіють таким ініціативам. 

Про це пише німецьке видання Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Хто отримав запрошення?

За даними виданням, Бурар надіслав лист до США та близько 10 європейських країн, включно з Великою Британією, Польщею, Нідерландами, Латвією, Литвою, Естонією, Данією та Швецією, у документі він запросив уряди країн взяти участь у навчальній місії в Україні у межах багатонаціональної коаліції.

Водночас до Німеччини такий лист не надходив, стверджує Welt - за даними джерел видання у Брюсселі, панівна німецька коаліція впродовж останніх тижнів кілька разів давала зрозуміти на внутрішніх переговорах, що німецькі солдати не братимуть участі у такій навчальній місії.

Водночас так само відмовилися й американці, але Вашингтон всеодно отримав запрошення, зауважує видання.

Наміри Макрона

За словами неназваних дипломатів Євросоюзу, Макрон все ще намагається здійснити тренувальну місію під егідою вже існуючої місії ЄС в Україні (EUMAM), але для цього потрібно змінити її мандат.

Проте, пояснює Welt, це цілком можливо: місія однаково буде переглянута влітку, і її доведеться подовжити у листопаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон про відправлення військових інструкторів в Україну: Багато наших партнерів уже дали згоду

Опір ідеї Макрона

Проте євродипломати заявили, що у Брюсселі є опір ідеям з Парижа: більшість країн-членів ЄС були б проти навчання бійців безпосередньо в Україні.

Так, уряди Німеччини, Італії та Іспанії, наприклад, побоюються, що навчання військових в Україні може "становити ризик ескалації та глибше втягнути Захід у війну", зауважує ЗМІ.

Угорщина ж на зустрічі міністрів оборони ЄС наприкінці травня наголосила, що в України нібито більше "немає реальних шансів виграти війну", передає Welt.

Також читайте: Байден не підтримав ідею Макрона щодо відправлення військових інструкторів до України

Водночас у дипломатичних колах ЄС також говорили й про те, що з військової точки зору, безперечно, є вагомі причини тренувати українських військових у їхній країні: тоді навчання було б більш пристосоване до потреб Сил оборони, і солдатам не потрібно було б залишати свою країну для навчання за кордоном.

Нагадаємо, що раніше французькі ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон прагне створити коаліцію європейських країн, які будуть не проти направити військових інструкторів в Україну для навчання майбутніх бійців ЗСУ.

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Топ коментарі
+15
проблема в тому, що більшість західу сприймає цю війну, як війну росії проти України, а не як війну росії проти заходу. А от росія, на відміну від західу, сприймає цю війну, як свою війну проти ворожого їм західного світу.
Багато хто у Європі через декілька років зробить для себе неприємні відкриття. коли лусне їх світоглядна бульбашка.
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09.06.2024 16:03
+13
США - дно. Реально в даній конкретній ситуації -дно. Та й не тільки. Не дивно що Перл-Харбор японці роз'їбали.🤦
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09.06.2024 16:24
+10
не так важливо чому вони можуть навчити, як сам факт того що їх військові будуть офіційно вже у нас. Головне почати.
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09.06.2024 16:05
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Чесно кажучи, не зовсім розумію - а чому вони нас вже можуть навчити (ну окрім пілотування Міраж)?
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09.06.2024 16:01 Відповісти
не так важливо чому вони можуть навчити, як сам факт того що їх військові будуть офіційно вже у нас. Головне почати.
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09.06.2024 16:05 Відповісти
Теж вірно.
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09.06.2024 16:08 Відповісти
Макрону респект. Франція піднімається проти нацистів зу&ла у повний зріст!

сша та Німетчина поводять себе « обережно».

Велика Брітанія та страни Балтії підтримують Францію та Україну.

Решта « боязливо вижидае»…

Що робити Україні? Продовжувати бити парашу.
Тільки ЗСУ та Народ України може виграти цю важку війну.
Шукати зброю. Створювати свою зброю. Шукати асіметрічні відповіді. Тощо.

Украіні допоможе… Україна. Могутні ЗСУ запорука Майбутнего.
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09.06.2024 17:11 Відповісти
Французи взагалі воїни. До речі, переважно на відміну від німців. Воював разом і з тими, і з тими. Є, що згадати.
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09.06.2024 17:33 Відповісти
Не так навчити як навчитись .
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09.06.2024 19:31 Відповісти
Якщо вважаєте, що я від цього досі не в **** - помиляєтеся )))

Досі не розумію, як так все вийшло? До 22-го року був абсолютно цивільною людиною та переймався більше фінансовим менеджментом. Як вийшло так, що тепер вільно володію усім протитанковим, мінометами, за любу стрілецьку взагалі мовчу? Як вийшло так, що дивитися любі американські військові блокбастери тепер лише чисто на поржати?
Як вийшло так, що HMMWV називав своєю інвалідною коляскою та катався на ньому що від хати до хати в селі, де жили. Що у п***рів під носом по ріллі (ніколи ж не був до того професійним водієм).

Як так вийшло, що на старості став таким? Пригадую, колись давно, ще в молодості в мене були друзі, що служили строчку в ДШБ в Афгані (я ж на Далекому Сході катався). Здавалося - оце монстри! А тут, вже за 50, а став зненацька таким самим, а то й набагато крутішим....

Насправді, воно невесело. Флешбеки по психіці та й взагалі, здоров'я стрімко пішло під відкіс.

Але, якщо розібратися - все зроблено правильно. Тим, хто це читає - зробіть так само. Воно є гідним.
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09.06.2024 20:04 Відповісти
Отжеж, знову сюди заліз. Та, просто, пригадалося, як шланг трофейного змія-горинича з гексогеном порізали акуратно складними ножиками та наробили розтяжок метрів на 200 посадки. Задовбалися потім рахувати ті тільця. Істоток 50 як мінімум.
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09.06.2024 20:12 Відповісти
респект, братику!
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10.06.2024 00:55 Відповісти
Респект і тобі, братику! Бережи себе!
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10.06.2024 01:11 Відповісти
Создали уже столько коалиций, что их больше, чем снарядов у ВСУ.
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09.06.2024 16:02 Відповісти
проблема в тому, що більшість західу сприймає цю війну, як війну росії проти України, а не як війну росії проти заходу. А от росія, на відміну від західу, сприймає цю війну, як свою війну проти ворожого їм західного світу.
Багато хто у Європі через декілька років зробить для себе неприємні відкриття. коли лусне їх світоглядна бульбашка.
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09.06.2024 16:03 Відповісти
Я намагаюся не бути злою людиною(не виходить, так), та й розумію, що пересічний європеєць мало в чому так завинив, щоб отримати війну на своїй землі, але розумію, що я не зможу без частки зловтішання дивитися, як війна розповзеться за межі раші і русня полізе до Європи.
Може хоч тоді припиняться ці ******* балачки, що це "не наша війна" і оце самим собі викреслювання якихось "червоних ліній", які нізя перетинать. Раша не має червоних ліній, і чим швидше прийде це усвідомлення на заході - тим краще і тим швидше щось вирішать з тією помийкою. Може коли війна прийде до них, то це лицемірство зітреться і почнуться справжні дії для врегулювання ситуації на континенті, а не пусті балачки, запевнення, занепокоєння та обурення.
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09.06.2024 17:32 Відповісти
+
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09.06.2024 17:52 Відповісти
А ці чорносракі мігранти то не війна ?
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09.06.2024 19:33 Відповісти
То не війна, бо ніхто з ними не воює, а цілують в сраку. Тож це експансія з одного боку і небачена тупість з іншого.
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09.06.2024 19:39 Відповісти
Все ескалації бояться.
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09.06.2024 16:07 Відповісти
Європа відмовилася, це ще зрозуміло, вони нас дуже чекають на ЄС, як ми з криками хотіли. А США? Напевно, теж нас дуже чекаю в НАТО, як ми з криками хотіли. Виходить наші бажання та крики їм до одного місця.
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09.06.2024 16:08 Відповісти
Макрон чувак хороший. Его нужно спасать.
Президент должен заявить что мы против присутствия иностранных инструкторов на нашей территории
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09.06.2024 16:13 Відповісти
Це жарт?
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09.06.2024 17:26 Відповісти
Один раз Маркона уже вытаскивали из блудни. Это когда он ляпнул о вводе французских войск в Украину. Пацану дали возможность за базар не отвечать.
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09.06.2024 21:16 Відповісти
@ Сполучені Штати посунули термін підготовки пілотів України на винищувачах F-16. Перший випуск льотчиків очікується лише наприкінці 2024 року. Про це https://www.politico.com/news/2024/06/05/ukraine-f-16-pilot-training-00161742 пише видання Politico, посилаючись на поінформовані джерела.
За його даними, Київ розчарований через нові терміни і просить Вашингтон активізувати підготовку льотчиків. Нинішньої кількості не вистачить для керування всіма бортами F-16, які, згідно з планами, буде поставлено Києву вже найближчим часом.
"Україна зараз має 30 льотчиків, які можуть негайно розпочати навчання в Америці. За словами 3 людей, знайомих із ситуацією, адміністрація Джозефа Байдена відповіла Києву, що в її програмі в Аризоні не вистачає місць для прийому більше 12 пілотів-стажерів одночасно. 2 інших базах у Данії та Румунії аналогічна проблема", - йдеться у статті.
Слід відмітити, що Вашингтон дав "зелене світло" на відправку Україні винищувачів F-16 понад рік тому - у травні 2023-го. Низка країн-союзників пообіцяла передати Києву борти. Українці на них чекають досі, хоча вони критично необхідні для відбиття російської агресії.
"Влітку Нідерланди, Норвегія, Данія, а також Бельгія планують відправити до Києва понад 60 бортів F-16... Велика кількість цих літаків допоможе українцям на полі бою, у тому числі дозволить відтіснити російські війська на низці ділянок, наприклад, під Харковом", - пише Politico.
Однак із навчанням пілотів виникла серйозна затримка. На запит Києва у Білому домі зазначили, що їхні тренувальні потужності обмежені, і США мають зобов'язання перед іншими союзниками у навчанні пілотів. Попередньо до кінця вересня Сполучені Штати зможуть навчити на F-16 12 українських пілотів, які зараз тренуються в Арізоні. Також 8 українців проходять навчання на базах у Данії (закінчать у листопаді). Планувалося навчання і на території Румунії, але там програма поки що не стартувала. Представник Пентагону майор Чарлі Дітц заявив, що на даний момент навчання на винищувачах F-16 проходять десятки пілотів України. Конкретне число не назвав з міркувань секретності.
"Згідно з планами, до кінця 2024 року близько 20 українських пілотів закінчать навчання на F-16. Це половина тієї кількості, яка потрібна для управління повноцінною ескадрильєю", - пише видання.
Наголошено, що такими темпами Київ не зможе ввести в бій ескадрилью F-16 як мінімум до кінця майбутнього 2025 року.
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09.06.2024 16:17 Відповісти
США - дно. Реально в даній конкретній ситуації -дно. Та й не тільки. Не дивно що Перл-Харбор японці роз'їбали.🤦
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09.06.2024 16:24 Відповісти
доречі було б непогано залучити до нас японців.
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09.06.2024 17:25 Відповісти
У США одне, в Україні - Чонгар, Південь, Гостомель..... - такшо по дніщам ми десь на рівні. Не засмучуйтесь історією США - бо то все в минулому і зараз все в них дуже добре - не будуть американці воьювати з Росією, замість виборців зеленского, а от шо чекає Україну найближчи місяці - от це буде дніще - на оккупованих теріторіях - вже давно і успішно заселяють замість українців - росіян - ті теж дуже ******* квн, сотні тисяч ухилянтів втікли до Европи - цікавеньке ще по переду - дерьмак прибере все до своїх фсбешних ручок.
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09.06.2024 17:30 Відповісти
є у мене підозра, що маленька Швеція могла би підготувати для нас втричі більше пілотів на "гріпени", ніж декларують американці на F-16. До того ще й скоріше.
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09.06.2024 18:00 Відповісти
так, як би не окрик сша - ніззя
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10.06.2024 00:53 Відповісти
Як задовбало оце все європейське толочіння в ступі по факту якоїсь ху#ні. Десятиліття війни України з кацапстаном. Інструктори ...Та чому ви вже можете навчити ЗСУ? Крику? Шуму? Гаму? Місяцями пи₴діж ні про що.
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09.06.2024 16:22 Відповісти
А шо вас не задовбало? Цікаво.
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09.06.2024 17:31 Відповісти
особистий безпечний диван, сидячи на якому можна всіх називати сикунами
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09.06.2024 22:23 Відповісти
Та годі вам , панове. Це ж , очевидно, є формалізацією причини закриття неба над , принаймні, якоюсь частиною нашої держави. Назва тільки буде -"коаліція інструкторів", нічого не вдієш.
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09.06.2024 16:24 Відповісти
Коли чекати, хлопче? У 2027 році?
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09.06.2024 16:46 Відповісти
Це щось ви прям летите. У 2027 почнуться тільки перемовини, узгодження, як завжди Угорщина вийде і насре на стіл, далі перемовини як відсмоктати Угорщині щоб вони погодилися, далі вилізе ще яка ***** і скаже "ми не хочемо ескалації", будуть вмовляти ту манду... Добре якщо в цьому столітті.
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09.06.2024 17:37 Відповісти
я здобув заспокоєння 9 го ступеню за шкалою меркель.
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09.06.2024 16:38 Відповісти
Діі Макрона доволі з'ясовані - він хоче реально діяти, щоб потім поставити питання евроонаністам -де ти **** був, коли моя країна воювала в Україні, захищаючи східний кордон ЕС?
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09.06.2024 16:42 Відповісти
не только - он хочет перехватить пальму первенства в Европе у Шольца, а также взять большинство в Европарламенте и послать на)(ер свою оппозиционерку ле-пен
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09.06.2024 16:56 Відповісти
єто одно и тожє
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09.06.2024 16:59 Відповісти
"...он хочет перехватить пальму первенства в Европе у Шольца.."
А ґдє пальма, там і бабло (омєріканскоє)...
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09.06.2024 17:09 Відповісти
Франция - самодостаточная страна со своим ЯО и не зависит от сша как фрг
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09.06.2024 17:48 Відповісти
щас Макрон занимает лидерство не только в ЕС, но и во всей Европе, включая Британию
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09.06.2024 16:59 Відповісти
на 16 станции пляж откріли?
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09.06.2024 17:02 Відповісти
На Фонтане почти все пооткрывали
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09.06.2024 17:38 Відповісти
я на Фонтанке имею дачу, а не на Фонтане
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09.06.2024 17:45 Відповісти
Танки ще стоять на дачах?
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10.06.2024 00:50 Відповісти
А тим часом якийсь ******* на москві на відміну від не названих країн Заходу, що пхають палки в колеса ініціативам Макрона, суттєво допоміг ЗСУ, по ходу підрізавши спеців, що займались програмуванням КАБів, якими пітьма рівняє із землкю українські позиції і прифронтові міста.
Так, у ніч на 9 червня поряд з будинком на "Сірєнєвом" (Бузковому) бульварі в москві було скоєно напад на голову "АНО «Цифровые платформы»" та колишнього директора з проектної діяльності "ИРИ" Арсєнія Щельцина. Він потрапиву до лікарні з ножовим пораненням, а його колєга від 9 ножових поранень помер на місці.
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09.06.2024 16:44 Відповісти
Настамнєту...
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09.06.2024 16:57 Відповісти
Брут жив.
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09.06.2024 16:57 Відповісти
за двісті-триста грамів PVP навіть у москві можно замовити будь-яких цивільних шпаків.
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09.06.2024 18:13 Відповісти
Шо ви ******* страдаєте! - Франція велика краіна - вона сама може направити 20 тис інструкторів в Украіну
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09.06.2024 17:02 Відповісти
Я навіть знаю хто це) ,є у Європі така країна нарід якої не є європейцями, колись прийшли з за уральських гір Башкирії, цих чужинців мова видає.
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09.06.2024 17:23 Відповісти
ой, як завоняло західним занепокоєнням! особливо від нато обісцяними штанцями
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09.06.2024 17:28 Відповісти
як тільки десь проявляється ініціатива допомоги Україні ,зразу ж починають надуватися прорашистські засмерджені "курдюки",котрі наповнені рашистською "бормотухою" розливу куйла всія рабсєї
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09.06.2024 19:57 Відповісти
Франция намерена создать коалицию инструкторов для Украины, но столкнулась с противодействием от других стран ссыкунов.
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09.06.2024 20:26 Відповісти
Німецьке видання Welt сцикливо і маніпулятивно замовчує, скільки країн погодилося відправити військових інструкторів в Україну. А це, окрім Франції, як мінімум всі країни Балтії разом з Польщею.
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09.06.2024 23:00 Відповісти
 
 