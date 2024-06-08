Макрон про відправлення військових інструкторів в Україну: Багато наших партнерів уже дали згоду

Лідер Франції Емманюель Макрон підтвердив намір створити коаліцію партнерів, які були б готові направити в Україну своїх інструкторів для навчання українських військовослужбовців. Ба більше, Макрон зазначив, що ідею Франції уже підтримала низка країн.

Про це політик заявив у Парижі під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили, що хочемо мати коаліцію, і багато з наших партнерів уже дали свою згоду… Ми вже знаємо, що не будемо одні. І ми використаємо наступні дні, щоб організувати цю якомога ширшу коаліцію, щоб відповісти на запит України", - заявив французький лідер.

За словами Макрона, запит Києва на навчання військових іноземними інструкторами на українській території, є цілком легітимним.

"Щодо інструкторів на території України, ми говорили про це 26 лютого, якщо ви пам'ятаєте. Зеленський і його міністр оборони чітко висловили потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей, і їх треба буде ефективніше навчати на українській території. Це легітимний захід", - заявив очільник Французької держави.

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При цьому, Макрон зазначив, що Франція не воює з РФ. За його словами, відправлення французьких інструкторів в Україну для навчання українських захисників жодним чином не вплине на ескалацію війни.

"Ми не воюємо з Росією, ми не хочемо ескалації, але ми хочемо зробити все, що є в наших силах, щоб допомагати Україні чинити опір. Тому коли Україна просить від нас навчання на своїй суверенній території мобілізованих солдатів – чи це ескалація? Ні", - сказав політик.

Очільник Франції додав, що союзники мають повне право відправляти своїх інструкторів в Україну попри погрози з боку Кремля, оскільки йдеться "не про відправлення європейських солдатів на лінію фронту, а про визнання суверенітету України на її території".

Нагадаємо, що раніше французькі ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон прагне створити коаліцію європейських країн, які будуть не проти направити військових інструкторів в Україну для навчання майбутніх бійців ЗСУ.

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