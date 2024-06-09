Франция намерена создать коалицию инструкторов для Украины, но столкнулась с противодействием от других стран, - Welt
Начальник Генерального штаба Франции Тьери Бурар на прошлой неделе пригласил США и 10 европейских стран принять участие в учебной миссии, цель которой - тренировать украинских воинов непосредственно на территории Украины. Впрочем, сейчас в Европе противодействуют таким инициативам.
Об этом пишет немецкое издание Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Кто получил приглашение?
По данным изданием, Бурар направил письмо в США и около 10 европейских стран, включая Великобританию, Польшу, Нидерланды, Латвию, Литву, Эстонию, Данию и Швецию, в документе он пригласил правительства стран принять участие в учебной миссии в Украине в рамках многонациональной коалиции.
В то же время в Германию такое письмо не поступало, утверждает Welt - по данным источников издания в Брюсселе, правящая немецкая коалиция в течение последних недель несколько раз давала понять на внутренних переговорах, что немецкие солдаты не будут участвовать в такой учебной миссии.
В то же время так же отказались и американцы, но Вашингтон все равно получил приглашение, отмечает издание.
Намерения Макрона
По словам неназванных дипломатов Евросоюза, Макрон все еще пытается осуществить тренировочную миссию под эгидой уже существующей миссии ЕС в Украине (EUMAM), но для этого нужно изменить ее мандат.
Однако, объясняет Welt, это вполне возможно: миссия все равно будет пересмотрена летом, и ее придется продлить в ноябре.
Сопротивление идее Макрона
Однако евродипломаты заявили, что в Брюсселе есть сопротивление идеям из Парижа: большинство стран-членов ЕС были бы против обучения бойцов непосредственно в Украине.
Так, правительства Германии, Италии и Испании, например, опасаются, что обучение военных в Украине может "представлять риск эскалации и глубже втянуть Запад в войну", отмечает СМИ.
Венгрия же на встрече министров обороны ЕС в конце мая подчеркнула, что у Украины якобы больше "нет реальных шансов выиграть войну", передает Welt.
В то же время в дипломатических кругах ЕС также говорили и о том, что с военной точки зрения, бесспорно, есть веские причины тренировать украинских военных в их стране: тогда обучение было бы более приспособлено к потребностям Сил обороны, и солдатам не нужно было бы покидать свою страну для обучения за рубежом.
Напомним, что ранее французские СМИ сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию европейских стран, которые будут не против направить военных инструкторов в Украину для обучения будущих бойцов ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
сша та Німетчина поводять себе « обережно».
Велика Брітанія та страни Балтії підтримують Францію та Україну.
Решта « боязливо вижидае»…
Що робити Україні? Продовжувати бити парашу.
Тільки ЗСУ та Народ України може виграти цю важку війну.
Шукати зброю. Створювати свою зброю. Шукати асіметрічні відповіді. Тощо.
Украіні допоможе… Україна. Могутні ЗСУ запорука Майбутнего.
Досі не розумію, як так все вийшло? До 22-го року був абсолютно цивільною людиною та переймався більше фінансовим менеджментом. Як вийшло так, що тепер вільно володію усім протитанковим, мінометами, за любу стрілецьку взагалі мовчу? Як вийшло так, що дивитися любі американські військові блокбастери тепер лише чисто на поржати?
Як вийшло так, що HMMWV називав своєю інвалідною коляскою та катався на ньому що від хати до хати в селі, де жили. Що у п***рів під носом по ріллі (ніколи ж не був до того професійним водієм).
Як так вийшло, що на старості став таким? Пригадую, колись давно, ще в молодості в мене були друзі, що служили строчку в ДШБ в Афгані (я ж на Далекому Сході катався). Здавалося - оце монстри! А тут, вже за 50, а став зненацька таким самим, а то й набагато крутішим....
Насправді, воно невесело. Флешбеки по психіці та й взагалі, здоров'я стрімко пішло під відкіс.
Але, якщо розібратися - все зроблено правильно. Тим, хто це читає - зробіть так само. Воно є гідним.
Багато хто у Європі через декілька років зробить для себе неприємні відкриття. коли лусне їх світоглядна бульбашка.
Може хоч тоді припиняться ці ******* балачки, що це "не наша війна" і оце самим собі викреслювання якихось "червоних ліній", які нізя перетинать. Раша не має червоних ліній, і чим швидше прийде це усвідомлення на заході - тим краще і тим швидше щось вирішать з тією помийкою. Може коли війна прийде до них, то це лицемірство зітреться і почнуться справжні дії для врегулювання ситуації на континенті, а не пусті балачки, запевнення, занепокоєння та обурення.
Президент должен заявить что мы против присутствия иностранных инструкторов на нашей территории
За його даними, Київ розчарований через нові терміни і просить Вашингтон активізувати підготовку льотчиків. Нинішньої кількості не вистачить для керування всіма бортами F-16, які, згідно з планами, буде поставлено Києву вже найближчим часом.
"Україна зараз має 30 льотчиків, які можуть негайно розпочати навчання в Америці. За словами 3 людей, знайомих із ситуацією, адміністрація Джозефа Байдена відповіла Києву, що в її програмі в Аризоні не вистачає місць для прийому більше 12 пілотів-стажерів одночасно. 2 інших базах у Данії та Румунії аналогічна проблема", - йдеться у статті.
Слід відмітити, що Вашингтон дав "зелене світло" на відправку Україні винищувачів F-16 понад рік тому - у травні 2023-го. Низка країн-союзників пообіцяла передати Києву борти. Українці на них чекають досі, хоча вони критично необхідні для відбиття російської агресії.
"Влітку Нідерланди, Норвегія, Данія, а також Бельгія планують відправити до Києва понад 60 бортів F-16... Велика кількість цих літаків допоможе українцям на полі бою, у тому числі дозволить відтіснити російські війська на низці ділянок, наприклад, під Харковом", - пише Politico.
Однак із навчанням пілотів виникла серйозна затримка. На запит Києва у Білому домі зазначили, що їхні тренувальні потужності обмежені, і США мають зобов'язання перед іншими союзниками у навчанні пілотів. Попередньо до кінця вересня Сполучені Штати зможуть навчити на F-16 12 українських пілотів, які зараз тренуються в Арізоні. Також 8 українців проходять навчання на базах у Данії (закінчать у листопаді). Планувалося навчання і на території Румунії, але там програма поки що не стартувала. Представник Пентагону майор Чарлі Дітц заявив, що на даний момент навчання на винищувачах F-16 проходять десятки пілотів України. Конкретне число не назвав з міркувань секретності.
"Згідно з планами, до кінця 2024 року близько 20 українських пілотів закінчать навчання на F-16. Це половина тієї кількості, яка потрібна для управління повноцінною ескадрильєю", - пише видання.
Наголошено, що такими темпами Київ не зможе ввести в бій ескадрилью F-16 як мінімум до кінця майбутнього 2025 року.
А ґдє пальма, там і бабло (омєріканскоє)...
Так, у ніч на 9 червня поряд з будинком на "Сірєнєвом" (Бузковому) бульварі в москві було скоєно напад на голову "АНО «Цифровые платформы»" та колишнього директора з проектної діяльності "ИРИ" Арсєнія Щельцина. Він потрапиву до лікарні з ножовим пораненням, а його колєга від 9 ножових поранень помер на місці.