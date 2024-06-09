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Франция намерена создать коалицию инструкторов для Украины, но столкнулась с противодействием от других стран, - Welt

Емманюель Макрон

Начальник Генерального штаба Франции Тьери Бурар на прошлой неделе пригласил США и 10 европейских стран принять участие в учебной миссии, цель которой - тренировать украинских воинов непосредственно на территории Украины. Впрочем, сейчас в Европе противодействуют таким инициативам.

Об этом пишет немецкое издание Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Кто получил приглашение?

По данным изданием, Бурар направил письмо в США и около 10 европейских стран, включая Великобританию, Польшу, Нидерланды, Латвию, Литву, Эстонию, Данию и Швецию, в документе он пригласил правительства стран принять участие в учебной миссии в Украине в рамках многонациональной коалиции.

В то же время в Германию такое письмо не поступало, утверждает Welt - по данным источников издания в Брюсселе, правящая немецкая коалиция в течение последних недель несколько раз давала понять на внутренних переговорах, что немецкие солдаты не будут участвовать в такой учебной миссии.

В то же время так же отказались и американцы, но Вашингтон все равно получил приглашение, отмечает издание.

Намерения Макрона

По словам неназванных дипломатов Евросоюза, Макрон все еще пытается осуществить тренировочную миссию под эгидой уже существующей миссии ЕС в Украине (EUMAM), но для этого нужно изменить ее мандат.

Однако, объясняет Welt, это вполне возможно: миссия все равно будет пересмотрена летом, и ее придется продлить в ноябре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина просит США научить больше пилотов для F-16, - Politico

Сопротивление идее Макрона

Однако евродипломаты заявили, что в Брюсселе есть сопротивление идеям из Парижа: большинство стран-членов ЕС были бы против обучения бойцов непосредственно в Украине.

Так, правительства Германии, Италии и Испании, например, опасаются, что обучение военных в Украине может "представлять риск эскалации и глубже втянуть Запад в войну", отмечает СМИ.

Венгрия же на встрече министров обороны ЕС в конце мая подчеркнула, что у Украины якобы больше "нет реальных шансов выиграть войну", передает Welt.

Также читайте: Чехия не будет отправлять инструкторов в Украину, но может подготовить 4 тысячи бойцов ВСУ на своей территории, - глава Минобороны Чернохова

В то же время в дипломатических кругах ЕС также говорили и о том, что с военной точки зрения, бесспорно, есть веские причины тренировать украинских военных в их стране: тогда обучение было бы более приспособлено к потребностям Сил обороны, и солдатам не нужно было бы покидать свою страну для обучения за рубежом.

Напомним, что ранее французские СМИ сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию европейских стран, которые будут не против направить военных инструкторов в Украину для обучения будущих бойцов ВСУ.
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Топ комментарии
+15
проблема в тому, що більшість західу сприймає цю війну, як війну росії проти України, а не як війну росії проти заходу. А от росія, на відміну від західу, сприймає цю війну, як свою війну проти ворожого їм західного світу.
Багато хто у Європі через декілька років зробить для себе неприємні відкриття. коли лусне їх світоглядна бульбашка.
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09.06.2024 16:03
+13
США - дно. Реально в даній конкретній ситуації -дно. Та й не тільки. Не дивно що Перл-Харбор японці роз'їбали.🤦
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09.06.2024 16:24
+10
не так важливо чому вони можуть навчити, як сам факт того що їх військові будуть офіційно вже у нас. Головне почати.
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09.06.2024 16:05
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Чесно кажучи, не зовсім розумію - а чому вони нас вже можуть навчити (ну окрім пілотування Міраж)?
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09.06.2024 16:01 Ответить
не так важливо чому вони можуть навчити, як сам факт того що їх військові будуть офіційно вже у нас. Головне почати.
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09.06.2024 16:05 Ответить
Теж вірно.
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09.06.2024 16:08 Ответить
Макрону респект. Франція піднімається проти нацистів зу&ла у повний зріст!

сша та Німетчина поводять себе « обережно».

Велика Брітанія та страни Балтії підтримують Францію та Україну.

Решта « боязливо вижидае»…

Що робити Україні? Продовжувати бити парашу.
Тільки ЗСУ та Народ України може виграти цю важку війну.
Шукати зброю. Створювати свою зброю. Шукати асіметрічні відповіді. Тощо.

Украіні допоможе… Україна. Могутні ЗСУ запорука Майбутнего.
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09.06.2024 17:11 Ответить
Французи взагалі воїни. До речі, переважно на відміну від німців. Воював разом і з тими, і з тими. Є, що згадати.
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09.06.2024 17:33 Ответить
Не так навчити як навчитись .
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09.06.2024 19:31 Ответить
Якщо вважаєте, що я від цього досі не в **** - помиляєтеся )))

Досі не розумію, як так все вийшло? До 22-го року був абсолютно цивільною людиною та переймався більше фінансовим менеджментом. Як вийшло так, що тепер вільно володію усім протитанковим, мінометами, за любу стрілецьку взагалі мовчу? Як вийшло так, що дивитися любі американські військові блокбастери тепер лише чисто на поржати?
Як вийшло так, що HMMWV називав своєю інвалідною коляскою та катався на ньому що від хати до хати в селі, де жили. Що у п***рів під носом по ріллі (ніколи ж не був до того професійним водієм).

Як так вийшло, що на старості став таким? Пригадую, колись давно, ще в молодості в мене були друзі, що служили строчку в ДШБ в Афгані (я ж на Далекому Сході катався). Здавалося - оце монстри! А тут, вже за 50, а став зненацька таким самим, а то й набагато крутішим....

Насправді, воно невесело. Флешбеки по психіці та й взагалі, здоров'я стрімко пішло під відкіс.

Але, якщо розібратися - все зроблено правильно. Тим, хто це читає - зробіть так само. Воно є гідним.
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09.06.2024 20:04 Ответить
Отжеж, знову сюди заліз. Та, просто, пригадалося, як шланг трофейного змія-горинича з гексогеном порізали акуратно складними ножиками та наробили розтяжок метрів на 200 посадки. Задовбалися потім рахувати ті тільця. Істоток 50 як мінімум.
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09.06.2024 20:12 Ответить
респект, братику!
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10.06.2024 00:55 Ответить
Респект і тобі, братику! Бережи себе!
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10.06.2024 01:11 Ответить
Создали уже столько коалиций, что их больше, чем снарядов у ВСУ.
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09.06.2024 16:02 Ответить
проблема в тому, що більшість західу сприймає цю війну, як війну росії проти України, а не як війну росії проти заходу. А от росія, на відміну від західу, сприймає цю війну, як свою війну проти ворожого їм західного світу.
Багато хто у Європі через декілька років зробить для себе неприємні відкриття. коли лусне їх світоглядна бульбашка.
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09.06.2024 16:03 Ответить
Я намагаюся не бути злою людиною(не виходить, так), та й розумію, що пересічний європеєць мало в чому так завинив, щоб отримати війну на своїй землі, але розумію, що я не зможу без частки зловтішання дивитися, як війна розповзеться за межі раші і русня полізе до Європи.
Може хоч тоді припиняться ці ******* балачки, що це "не наша війна" і оце самим собі викреслювання якихось "червоних ліній", які нізя перетинать. Раша не має червоних ліній, і чим швидше прийде це усвідомлення на заході - тим краще і тим швидше щось вирішать з тією помийкою. Може коли війна прийде до них, то це лицемірство зітреться і почнуться справжні дії для врегулювання ситуації на континенті, а не пусті балачки, запевнення, занепокоєння та обурення.
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09.06.2024 17:32 Ответить
+
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09.06.2024 17:52 Ответить
А ці чорносракі мігранти то не війна ?
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09.06.2024 19:33 Ответить
То не війна, бо ніхто з ними не воює, а цілують в сраку. Тож це експансія з одного боку і небачена тупість з іншого.
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09.06.2024 19:39 Ответить
Все ескалації бояться.
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09.06.2024 16:07 Ответить
Європа відмовилася, це ще зрозуміло, вони нас дуже чекають на ЄС, як ми з криками хотіли. А США? Напевно, теж нас дуже чекаю в НАТО, як ми з криками хотіли. Виходить наші бажання та крики їм до одного місця.
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09.06.2024 16:08 Ответить
Макрон чувак хороший. Его нужно спасать.
Президент должен заявить что мы против присутствия иностранных инструкторов на нашей территории
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09.06.2024 16:13 Ответить
Це жарт?
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09.06.2024 17:26 Ответить
Один раз Маркона уже вытаскивали из блудни. Это когда он ляпнул о вводе французских войск в Украину. Пацану дали возможность за базар не отвечать.
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09.06.2024 21:16 Ответить
@ Сполучені Штати посунули термін підготовки пілотів України на винищувачах F-16. Перший випуск льотчиків очікується лише наприкінці 2024 року. Про це https://www.politico.com/news/2024/06/05/ukraine-f-16-pilot-training-00161742 пише видання Politico, посилаючись на поінформовані джерела.
За його даними, Київ розчарований через нові терміни і просить Вашингтон активізувати підготовку льотчиків. Нинішньої кількості не вистачить для керування всіма бортами F-16, які, згідно з планами, буде поставлено Києву вже найближчим часом.
"Україна зараз має 30 льотчиків, які можуть негайно розпочати навчання в Америці. За словами 3 людей, знайомих із ситуацією, адміністрація Джозефа Байдена відповіла Києву, що в її програмі в Аризоні не вистачає місць для прийому більше 12 пілотів-стажерів одночасно. 2 інших базах у Данії та Румунії аналогічна проблема", - йдеться у статті.
Слід відмітити, що Вашингтон дав "зелене світло" на відправку Україні винищувачів F-16 понад рік тому - у травні 2023-го. Низка країн-союзників пообіцяла передати Києву борти. Українці на них чекають досі, хоча вони критично необхідні для відбиття російської агресії.
"Влітку Нідерланди, Норвегія, Данія, а також Бельгія планують відправити до Києва понад 60 бортів F-16... Велика кількість цих літаків допоможе українцям на полі бою, у тому числі дозволить відтіснити російські війська на низці ділянок, наприклад, під Харковом", - пише Politico.
Однак із навчанням пілотів виникла серйозна затримка. На запит Києва у Білому домі зазначили, що їхні тренувальні потужності обмежені, і США мають зобов'язання перед іншими союзниками у навчанні пілотів. Попередньо до кінця вересня Сполучені Штати зможуть навчити на F-16 12 українських пілотів, які зараз тренуються в Арізоні. Також 8 українців проходять навчання на базах у Данії (закінчать у листопаді). Планувалося навчання і на території Румунії, але там програма поки що не стартувала. Представник Пентагону майор Чарлі Дітц заявив, що на даний момент навчання на винищувачах F-16 проходять десятки пілотів України. Конкретне число не назвав з міркувань секретності.
"Згідно з планами, до кінця 2024 року близько 20 українських пілотів закінчать навчання на F-16. Це половина тієї кількості, яка потрібна для управління повноцінною ескадрильєю", - пише видання.
Наголошено, що такими темпами Київ не зможе ввести в бій ескадрилью F-16 як мінімум до кінця майбутнього 2025 року.
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09.06.2024 16:17 Ответить
США - дно. Реально в даній конкретній ситуації -дно. Та й не тільки. Не дивно що Перл-Харбор японці роз'їбали.🤦
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09.06.2024 16:24 Ответить
доречі було б непогано залучити до нас японців.
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09.06.2024 17:25 Ответить
У США одне, в Україні - Чонгар, Південь, Гостомель..... - такшо по дніщам ми десь на рівні. Не засмучуйтесь історією США - бо то все в минулому і зараз все в них дуже добре - не будуть американці воьювати з Росією, замість виборців зеленского, а от шо чекає Україну найближчи місяці - от це буде дніще - на оккупованих теріторіях - вже давно і успішно заселяють замість українців - росіян - ті теж дуже ******* квн, сотні тисяч ухилянтів втікли до Европи - цікавеньке ще по переду - дерьмак прибере все до своїх фсбешних ручок.
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09.06.2024 17:30 Ответить
є у мене підозра, що маленька Швеція могла би підготувати для нас втричі більше пілотів на "гріпени", ніж декларують американці на F-16. До того ще й скоріше.
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09.06.2024 18:00 Ответить
так, як би не окрик сша - ніззя
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10.06.2024 00:53 Ответить
Як задовбало оце все європейське толочіння в ступі по факту якоїсь ху#ні. Десятиліття війни України з кацапстаном. Інструктори ...Та чому ви вже можете навчити ЗСУ? Крику? Шуму? Гаму? Місяцями пи₴діж ні про що.
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09.06.2024 16:22 Ответить
А шо вас не задовбало? Цікаво.
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09.06.2024 17:31 Ответить
особистий безпечний диван, сидячи на якому можна всіх називати сикунами
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09.06.2024 22:23 Ответить
Та годі вам , панове. Це ж , очевидно, є формалізацією причини закриття неба над , принаймні, якоюсь частиною нашої держави. Назва тільки буде -"коаліція інструкторів", нічого не вдієш.
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09.06.2024 16:24 Ответить
Коли чекати, хлопче? У 2027 році?
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09.06.2024 16:46 Ответить
Це щось ви прям летите. У 2027 почнуться тільки перемовини, узгодження, як завжди Угорщина вийде і насре на стіл, далі перемовини як відсмоктати Угорщині щоб вони погодилися, далі вилізе ще яка ***** і скаже "ми не хочемо ескалації", будуть вмовляти ту манду... Добре якщо в цьому столітті.
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09.06.2024 17:37 Ответить
я здобув заспокоєння 9 го ступеню за шкалою меркель.
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09.06.2024 16:38 Ответить
Діі Макрона доволі з'ясовані - він хоче реально діяти, щоб потім поставити питання евроонаністам -де ти **** був, коли моя країна воювала в Україні, захищаючи східний кордон ЕС?
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09.06.2024 16:42 Ответить
не только - он хочет перехватить пальму первенства в Европе у Шольца, а также взять большинство в Европарламенте и послать на)(ер свою оппозиционерку ле-пен
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09.06.2024 16:56 Ответить
єто одно и тожє
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09.06.2024 16:59 Ответить
"...он хочет перехватить пальму первенства в Европе у Шольца.."
А ґдє пальма, там і бабло (омєріканскоє)...
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09.06.2024 17:09 Ответить
Франция - самодостаточная страна со своим ЯО и не зависит от сша как фрг
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09.06.2024 17:48 Ответить
щас Макрон занимает лидерство не только в ЕС, но и во всей Европе, включая Британию
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09.06.2024 16:59 Ответить
на 16 станции пляж откріли?
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09.06.2024 17:02 Ответить
На Фонтане почти все пооткрывали
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09.06.2024 17:38 Ответить
я на Фонтанке имею дачу, а не на Фонтане
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09.06.2024 17:45 Ответить
Танки ще стоять на дачах?
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10.06.2024 00:50 Ответить
А тим часом якийсь ******* на москві на відміну від не названих країн Заходу, що пхають палки в колеса ініціативам Макрона, суттєво допоміг ЗСУ, по ходу підрізавши спеців, що займались програмуванням КАБів, якими пітьма рівняє із землкю українські позиції і прифронтові міста.
Так, у ніч на 9 червня поряд з будинком на "Сірєнєвом" (Бузковому) бульварі в москві було скоєно напад на голову "АНО «Цифровые платформы»" та колишнього директора з проектної діяльності "ИРИ" Арсєнія Щельцина. Він потрапиву до лікарні з ножовим пораненням, а його колєга від 9 ножових поранень помер на місці.
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09.06.2024 16:44 Ответить
Настамнєту...
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09.06.2024 16:57 Ответить
Брут жив.
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09.06.2024 16:57 Ответить
за двісті-триста грамів PVP навіть у москві можно замовити будь-яких цивільних шпаків.
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09.06.2024 18:13 Ответить
Шо ви ******* страдаєте! - Франція велика краіна - вона сама може направити 20 тис інструкторів в Украіну
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09.06.2024 17:02 Ответить
Я навіть знаю хто це) ,є у Європі така країна нарід якої не є європейцями, колись прийшли з за уральських гір Башкирії, цих чужинців мова видає.
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09.06.2024 17:23 Ответить
ой, як завоняло західним занепокоєнням! особливо від нато обісцяними штанцями
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09.06.2024 17:28 Ответить
як тільки десь проявляється ініціатива допомоги Україні ,зразу ж починають надуватися прорашистські засмерджені "курдюки",котрі наповнені рашистською "бормотухою" розливу куйла всія рабсєї
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09.06.2024 19:57 Ответить
Франция намерена создать коалицию инструкторов для Украины, но столкнулась с противодействием от других стран ссыкунов.
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09.06.2024 20:26 Ответить
Німецьке видання Welt сцикливо і маніпулятивно замовчує, скільки країн погодилося відправити військових інструкторів в Україну. А це, окрім Франції, як мінімум всі країни Балтії разом з Польщею.
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09.06.2024 23:00 Ответить
 
 