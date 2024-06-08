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Чехия не будет отправлять инструкторов в Украину, но может подготовить 4 тысячи бойцов ВСУ на своей территории, - глава Минобороны Чернохова

Чехія не відправлятиме інструкторів в Україну, але може підготувати 4 тисячі бійців ЗСУ на своїй території, - глава Міноборони Чернохова

Чехия не планирует отправлять своих инструкторов в Украину. Однако может подготовить 4 тысячи военнослужащих ВСУ на своей территории.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет ресурс Novinky, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Минобороны Чехии отметила, что в 2023 году Чехия подготовила 4 тысячи украинских военнослужащих. По ее словам, на этот год утвержден мандат на подготовку такого же количества бойцов ВСУ.

"Как только мы получаем информацию о том, что смена заполнена, мы предоставляем наши учебные помещения и инструкторов. Я думаю, что это того стоит", - сказала чешский министр.

Как пояснила Чернохова, такие страны как Франция рассматривают возможность отправки инструкторов в Украину из-за своей удаленности от нее. Зато Чехия такой проблемы не имеет.

"От словацко-украинской границы до нашей реки Либава несколько сотен километров. Поэтому по Чехии я могу сказать, что мы ничего подобного пока не планируем и не планировали", - заявила министр.

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В то же время Чернохова добавила, что Прага понимает и не имеет никаких оговорок относительно французской инициативы.

Она также вспомнила свое посещение прошлогодних учений бойцов ВСУ на территории Чехии.

"Вы видите мужчин, женщин, людей разного возраста и с разным образованием, которые мотивированы защищать свою страну и хотят научиться за рекордно короткое время тому, что солдаты иногда изучают на долговременных курсах. Они знают, что у них нет этого времени, и они должны овладеть определенными навыками за считанные часы", - рассказала о своих впечатлениях политик.

Напомним, что 7 июня в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским французский лидер Эмманюэль Макрон подтвердил намерение создать коалицию партнеров, которые были бы готовы направить в Украину своих инструкторов для обучения украинских военнослужащих. Более того, Макрон отметил, что идею Франции уже поддержал ряд стран.

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08.06.2024 21:12 Ответить
то Макрон на днях, тепер вже чехи про це говорять. а ще раніше про це говорив міністр оборони Польщі, що замість того, щоб посилати своїх інструкторів в Україну, вони краще у себе в Польщі підготують наших військових, яких... мобілізують у Польщі. Тобто Макрон зі своєю лютневою заявою про відправку військ НАТО в Україну вже трохи здав назад і тепер вже говорить про підготовку у Франції своїми інструкторами українських військових. і не факт, що цих військових на підготовку йому з України відправлять.
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08.06.2024 21:17 Ответить
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09.06.2024 04:47 Ответить
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