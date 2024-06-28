Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Финляндия заявила о передаче Украине 24-го пакета военной помощи. Президент Александр Стубб принял решение по инициативе правительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.
По оценкам, замена оборудования, входящего в эту партию, обойдется Финляндии примерно в 159 миллионов евро.
Общая стоимость оборонного оборудования, поставленного Финляндией Украине, сейчас составляет 2,2 миллиарда евро.
Финляндия предана поддержке Украины в ее борьбе против неоправданной агрессии России. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на достойное существование. Мы, финны, из собственной истории знаем, насколько важен этот вопрос", - подчеркнул министр обороны страны Антти Хяккянен.
В то же время из оперативных соображений и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, точное содержание, способы и сроки передачи пакета не разглашаются.
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