Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Финляндия заявила о передаче Украине 24-го пакета военной помощи. Президент Александр Стубб принял решение по инициативе правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.

По оценкам, замена оборудования, входящего в эту партию, обойдется Финляндии примерно в 159 миллионов евро.

Общая стоимость оборонного оборудования, поставленного Финляндией Украине, сейчас составляет 2,2 миллиарда евро.

Читайте: Финляндия впервые признала, что учила воинов ВСУ на своей территории

Финляндия предана поддержке Украины в ее борьбе против неоправданной агрессии России. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на достойное существование. Мы, финны, из собственной истории знаем, насколько важен этот вопрос", - подчеркнул министр обороны страны Антти Хяккянен.

В то же время из оперативных соображений и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, точное содержание, способы и сроки передачи пакета не разглашаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия будет отправлять Украине новейшее вооружение, некоторое еще на стадии разработки