РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11634 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
3 569 6

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Новий пакет військової допомоги Україні від Фінляндії

Финляндия заявила о передаче Украине 24-го пакета военной помощи. Президент Александр Стубб принял решение по инициативе правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.

По оценкам, замена оборудования, входящего в эту партию, обойдется Финляндии примерно в 159 миллионов евро.

Общая стоимость оборонного оборудования, поставленного Финляндией Украине, сейчас составляет 2,2 миллиарда евро.

Читайте: Финляндия впервые признала, что учила воинов ВСУ на своей территории

Финляндия предана поддержке Украины в ее борьбе против неоправданной агрессии России. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на достойное существование. Мы, финны, из собственной истории знаем, насколько важен этот вопрос", - подчеркнул министр обороны страны Антти Хяккянен.

В то же время из оперативных соображений и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, точное содержание, способы и сроки передачи пакета не разглашаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия будет отправлять Украине новейшее вооружение, некоторое еще на стадии разработки

Автор: 

помощь (7861) Финляндия (981)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо народу країни Суомі !!!
показать весь комментарий
28.06.2024 11:53 Ответить
Польща давно мовчить
показать весь комментарий
28.06.2024 12:27 Ответить
ДЯКУЮ!
показать весь комментарий
28.06.2024 12:31 Ответить
Дякуємо Фінляндія!
показать весь комментарий
28.06.2024 13:07 Ответить
Суомі, великий респект!!! Молодці!!!
показать весь комментарий
28.06.2024 15:27 Ответить
Ковзани? Лижi? 👍
показать весь комментарий
28.06.2024 21:42 Ответить
 
 