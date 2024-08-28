Бійці 46 ОАеМБр знищили ворожий танк Т-90, а також ліквідували групу окупантів. ВIДЕО
Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади знищили ворожий танк Т-90, а також ліквідували групу окупантів.
Відповідне відео роботи наших захисників показали у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Vik Tor #521724
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