Сили оборони ліквідували окупантів і пошкодили їхню гармату-гаубицю Д-20 на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Бійці 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса на Краматорському напрямку пошкодили гармату-гаубицю Д-20 та укриття окупантів, у результаті чого — двоє ліквідованих росіян і один поранений.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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