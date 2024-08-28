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Сили оборони ліквідували окупантів і пошкодили їхню гармату-гаубицю Д-20 на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Бійці 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса на Краматорському напрямку пошкодили гармату-гаубицю Д-20 та укриття окупантів, у результаті чого — двоє ліквідованих росіян і один поранений.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235)


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28.08.2024 21:56 Відповісти
Так їм, так, але замало, хочу щоб кишечки кацапські по кущиках та на гилячках, як новорічні гирлянди звисали, ото файний натюрмортик би був 🤔🧐😁 Так, ось такая я кака-кровожерлива, а що, комусь не подобається,- той теж кацапське гіменце 😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩💩🐷🐐👉🖕🖕🖕🖕🚢
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28.08.2024 22:12 Відповісти
 
 