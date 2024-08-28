Сили оборони ліквідували окупантів і пошкодили їхню гармату-гаубицю Д-20 на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Бійці 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса на Краматорському напрямку пошкодили гармату-гаубицю Д-20 та укриття окупантів, у результаті чого — двоє ліквідованих росіян і один поранений.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
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