Білоруські добровольці полку імені Кастуся Калиновського знищили ворожий квадроцикл, який перевозив каністри з паливом. ВIДЕО
Оператори FPV-дрона білоруського полку імені Кастуся Калиновського атакували ворожий квадроцикл, який перевозив каністри з паливом. Точне влучення ударного безпілотника викликало потужну детонацію та повне знищення транспорту. Водій та пасажир квадроцикла були ліквідовані.
Полк Калиновського бере активну участь у різних бойових операціях, включаючи ліквідацію ворожого БК, знищення інфраструктурних об'єктів окупантів та підтримку українських військ на передовій, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Чайка Київ
показати весь коментар28.08.2024 20:59
+9 НБ
показати весь коментар28.08.2024 21:01
+5 ирина ира #418568
показати весь коментар28.08.2024 20:43
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з тих пір народішко скурвився на нуль...
бульбаші теж гідні своєї вусатої картоплини
ос..нко, - взвода? - біларус,,,, - ...шевичь.
але це було багато років взад...
тоді я думав, що ті тварі ні не друзі, але якби і не вороги...
помилявся я, ох як же я помилявся...
в ньго і карта є - він всім потрібен🤣
я тобі бульбу в мисці виставлю, за двері - в хату не пущю..