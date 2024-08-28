Білоруські добровольці полку імені Кастуся Калиновського знищили ворожий квадроцикл, який перевозив каністри з паливом. ВIДЕО

Оператори FPV-дрона білоруського полку імені Кастуся Калиновського атакували ворожий квадроцикл, який перевозив каністри з паливом. Точне влучення ударного безпілотника викликало потужну детонацію та повне знищення транспорту. Водій та пасажир квадроцикла були ліквідовані.

Полк Калиновського бере активну участь у різних бойових операціях, включаючи ліквідацію ворожого БК, знищення інфраструктурних об'єктів окупантів та підтримку українських військ на передовій, повідомляє Цензор.НЕТ.

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