Дрон-камікадзе знищив "буханку" російських загарбників. ВIДЕО

Бійці групи Gray Geese за допомогою дрона-камікадзе PEGAS знищили ворожу буханку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Ескадрон.

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