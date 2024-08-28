Дрон-камікадзе знищив "буханку" російських загарбників. ВIДЕО
Бійці групи Gray Geese за допомогою дрона-камікадзе PEGAS знищили ворожу буханку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Ескадрон.
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