Дрон-камикадзе уничтожил "буханку" российских захватчиков. ВИДЕО

Бойцы группы Gray Geese с помощью дрона-камикадзе PEGAS уничтожили вражескую "буханку".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Эскадрон.

Смотрите также: Мощная детонация российской БМП-2 в Донецкой области. ВИДЕО