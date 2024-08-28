Дрон-камикадзе уничтожил "буханку" российских захватчиков. ВИДЕО
Бойцы группы Gray Geese с помощью дрона-камикадзе PEGAS уничтожили вражескую "буханку".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Эскадрон.
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