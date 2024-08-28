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Дрон-камикадзе уничтожил "буханку" российских захватчиков. ВИДЕО

Бойцы группы Gray Geese с помощью дрона-камикадзе PEGAS уничтожили вражескую "буханку".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Эскадрон.

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уничтожение (6923) дроны (3917)


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Топ комментарии
+4
НаБухалися лемінги!
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28.08.2024 19:08
+3
Можливо я шось під старість не розумію ...але мене тіпає від інформації за знищення якусь срану буханку бусик ...ви ***** задовбали з цією неравноціною інфою , то ср* ку комусь відірвало ,то орку голову !!!чому🤡 зеленський, кожний день, здає нашу українську землю ,шо цей говнокомандучий з сирським мутять ...де звільнені землі ?!!!!!???
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28.08.2024 19:48
+2
Це що реально подія для новини??
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28.08.2024 19:14
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200ті кацапи. клас.
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28.08.2024 19:07 Ответить
НаБухалися лемінги!
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28.08.2024 19:08 Ответить
Це що реально подія для новини??
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28.08.2024 19:14 Ответить
А поржати?
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28.08.2024 19:19 Ответить
Проводка замкнула... видимо.
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28.08.2024 19:17 Ответить
Мабуть! Видимо - то бачимо
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29.08.2024 01:55 Ответить
Дрон? То дихлофосом на сарану пшикнули.
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28.08.2024 19:18 Ответить
Можливо я шось під старість не розумію ...але мене тіпає від інформації за знищення якусь срану буханку бусик ...ви ***** задовбали з цією неравноціною інфою , то ср* ку комусь відірвало ,то орку голову !!!чому🤡 зеленський, кожний день, здає нашу українську землю ,шо цей говнокомандучий з сирським мутять ...де звільнені землі ?!!!!!???
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28.08.2024 19:48 Ответить
Танк заховався? Буханка...?
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28.08.2024 20:07 Ответить
"Буханку"часто використовують як штабне авто.. Подібний транспорт росіяк палити не завадить
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29.08.2024 11:29 Ответить
 
 