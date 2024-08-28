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Мощная детонация российской БМП-2 в Донецкой области. ВИДЕО

БМП-2 с российским десантом на борту пыталась прорваться к Торецку Донецкой области, но наехала на мину и разлетелась вдребезги.

Это сняли бойцы подразделения БпЛА "Воздушные хищники" 53-й отдельной механизированной бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Спецназовцы ССО уничтожили российский комплекс РЭБ "Сапфир" на Курщине. ВИДЕО

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уничтожение (6923) 53 отдельная механизированная бригада (118) БМП (399)


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Хижакам - здобичі!!! 53-ій Хижаків!!!
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28.08.2024 18:47 Ответить
І!!!! За мєхвода трєвожна!! Знову Гомер втік(((
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28.08.2024 18:52 Ответить
Головне в танку, не бздіти
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28.08.2024 19:47 Ответить
Я подумав, що детонація була на 2-й секунді, але це з серії "ДИВИСЬ ДО КІНЦЯ"
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28.08.2024 20:39 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fshedevrum.ai%2Fpost%2F280bdc4b4d1d11eead9e363fac71b015%2F&psig=AOvVaw1IJo4zvgP7AmBQo5iV6ApC&ust=1724953750636000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCJirqNifmIgDFQAAAAAdAAAAABAE Діффузія дебілов у добриво + металл +++
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28.08.2024 20:51 Ответить
Красунчик! Екіпажу -- добре підсмажитись!
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29.08.2024 11:14 Ответить
 
 