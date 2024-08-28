Мощная детонация российской БМП-2 в Донецкой области. ВИДЕО

БМП-2 с российским десантом на борту пыталась прорваться к Торецку Донецкой области, но наехала на мину и разлетелась вдребезги.

Это сняли бойцы подразделения БпЛА "Воздушные хищники" 53-й отдельной механизированной бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

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