Мощная детонация российской БМП-2 в Донецкой области. ВИДЕО
БМП-2 с российским десантом на борту пыталась прорваться к Торецку Донецкой области, но наехала на мину и разлетелась вдребезги.
Это сняли бойцы подразделения БпЛА "Воздушные хищники" 53-й отдельной механизированной бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
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