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Потужна детонація російської БМП-2 на Донеччині. ВIДЕО

БМП-2 з російським десантом на борту намагалася прорватися до Торецька Донецької області, але наїхала на міну і розлетілася вщент.

Це зафільмували бійці підрозділу БпЛА "Повітряні хижаки" 53-ої окремої механізованої бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Спецпризначенці ССО знищили російський комплекс РЕБ "Сапфір" на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) 53 окрема механізована бригада (118) БМП (410)


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Хижакам - здобичі!!! 53-ій Хижаків!!!
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28.08.2024 18:47 Відповісти
І!!!! За мєхвода трєвожна!! Знову Гомер втік(((
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28.08.2024 18:52 Відповісти
Головне в танку, не бздіти
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28.08.2024 19:47 Відповісти
Я подумав, що детонація була на 2-й секунді, але це з серії "ДИВИСЬ ДО КІНЦЯ"
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28.08.2024 20:39 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fshedevrum.ai%2Fpost%2F280bdc4b4d1d11eead9e363fac71b015%2F&psig=AOvVaw1IJo4zvgP7AmBQo5iV6ApC&ust=1724953750636000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCJirqNifmIgDFQAAAAAdAAAAABAE Діффузія дебілов у добриво + металл +++
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28.08.2024 20:51 Відповісти
Красунчик! Екіпажу -- добре підсмажитись!
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29.08.2024 11:14 Відповісти
 
 