Потужна детонація російської БМП-2 на Донеччині. ВIДЕО
БМП-2 з російським десантом на борту намагалася прорватися до Торецька Донецької області, але наїхала на міну і розлетілася вщент.
Це зафільмували бійці підрозділу БпЛА "Повітряні хижаки" 53-ої окремої механізованої бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.
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