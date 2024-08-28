Потужна детонація російської БМП-2 на Донеччині. ВIДЕО

БМП-2 з російським десантом на борту намагалася прорватися до Торецька Донецької області, але наїхала на міну і розлетілася вщент.

Це зафільмували бійці підрозділу БпЛА "Повітряні хижаки" 53-ої окремої механізованої бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

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