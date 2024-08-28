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Спецназовцы ССО уничтожили российский комплекс РЭБ "Сапфир" на Курщине. ВИДЕО

Операторы ССО Украины поймали на Курщине российский комплекс РЭБ "Сапфир". Станцию радиоэлектронной борьбы наши воины обнаружили во время проведения разведки местности, находящейся под контролем противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение нанесли ударные БпЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а враг понес потери убитыми и ранеными.

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Автор: 

уничтожение (6923) ССО (526)


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шкода інших не було чим добити....Спеціалістів по реб потрібно першочергово знищувати.Бо то ваньки які фізику в школі вчили ...Їх мало.
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28.08.2024 18:36 Ответить
Так специалистов по реб ваньки в кузов покидали, на скотомогильник повезли. А те, что кидали, они 'охрана комплекса'.
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28.08.2024 20:53 Ответить
РЭБ между жилых домов.
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28.08.2024 18:37 Ответить
 
 