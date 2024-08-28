Спецназовцы ССО уничтожили российский комплекс РЭБ "Сапфир" на Курщине. ВИДЕО

Операторы ССО Украины поймали на Курщине российский комплекс РЭБ "Сапфир". Станцию радиоэлектронной борьбы наши воины обнаружили во время проведения разведки местности, находящейся под контролем противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение нанесли ударные БпЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а враг понес потери убитыми и ранеными.

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