Пограничники уничтожили два вражеских грузовика, автомобиль противника, миномет и артиллерийскую установку. ВИДЕО

Ударными дронами пограничники "Мести" в районе Кременной уничтожили и поразили: два вражеских грузовика, один из которых перевозил БК, автомобиль противника, миномет, артиллерийскую установку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины также поразили 2 склада со снарядами, укрытия врага и ранили трех оккупантов.

Также смотрите: Более ста российских БПЛА уничтожили в воздухе украинские воины с помощью дронов-камикадзе. ВИДЕО