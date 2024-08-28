Пограничники уничтожили два вражеских грузовика, автомобиль противника, миномет и артиллерийскую установку. ВИДЕО
Ударными дронами пограничники "Мести" в районе Кременной уничтожили и поразили: два вражеских грузовика, один из которых перевозил БК, автомобиль противника, миномет, артиллерийскую установку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины также поразили 2 склада со снарядами, укрытия врага и ранили трех оккупантов.
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Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий28.08.2024 16:30 Ответить Мне нравится 2
Алекс Скела
показать весь комментарий28.08.2024 16:30 Ответить Мне нравится 1
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