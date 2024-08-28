Прикордонники знищили дві ворожі вантажівки, автівку противника, міномет й артилерійську установку. ВIДЕО

Ударними дронами прикордонники "Помсти" в районі Кремінної знищили та уразили: дві ворожі вантажівки, одна з яких перевозила БК, автівку противника, міномет, артилерійську установку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни також уразили 2 склади зі снарядами, укриття ворога і поранили трьох окупантів.

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