Прикордонники знищили дві ворожі вантажівки, автівку противника, міномет й артилерійську установку. ВIДЕО
Ударними дронами прикордонники "Помсти" в районі Кремінної знищили та уразили: дві ворожі вантажівки, одна з яких перевозила БК, автівку противника, міномет, артилерійську установку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни також уразили 2 склади зі снарядами, укриття ворога і поранили трьох окупантів.
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Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар28.08.2024 16:30 Відповісти Мені подобається 2
Алекс Скела
показати весь коментар28.08.2024 16:30 Відповісти Мені подобається 1
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