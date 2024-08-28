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Белорусские добровольцы полка имени Кастуся Калиновского уничтожили вражеский квадроцикл, перевозивший канистры с топливом. ВИДЕО

Операторы FPV-дрона белорусского полка имени Кастуся Калиновского атаковали вражеский квадроцикл, который перевозил канистры с топливом. Точное попадание ударного беспилотника вызвало мощную детонацию и полное уничтожение транспорта. Водитель и пассажир квадроцикла были ликвидированы.

Полк Калиновского активно участвует в разных боевых операциях, включая ликвидацию вражеского БК, уничтожение инфраструктурных объектов оккупантов и поддержку украинских войск на передовой, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Дрон-камикадзе уничтожил "буханку" российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538)


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Топ комментарии
+10
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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28.08.2024 20:59
+9
Він їх усіх закатував та вбив. "Первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Белоруссии (фактически занимает пост с 20 июля 1994 года). Принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 года." 30 років диктатури! ...
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28.08.2024 21:01
+5
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28.08.2024 20:43
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28.08.2024 20:43 Ответить
це ті біларуси яких я знав 30 тому...
з тих пір народішко скурвився на нуль...
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28.08.2024 20:51 Ответить
Він їх усіх закатував та вбив. "Первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Белоруссии (фактически занимает пост с 20 июля 1994 года). Принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 года." 30 років диктатури! ...
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28.08.2024 21:01 Ответить
самотужки?
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29.08.2024 05:13 Ответить
Сталін особисто нікого не катував. ***** також...
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29.08.2024 06:04 Ответить
чудові приклади. русня обожнює обох і повністю підтримує їх методи.
бульбаші теж гідні своєї вусатої картоплини
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29.08.2024 10:54 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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28.08.2024 20:59 Ответить
командир роти - прикацаплений українець,
ос..нко, - взвода? - біларус,,,, - ...шевичь.
але це було багато років взад...
тоді я думав, що ті тварі ні не друзі, але якби і не вороги...
помилявся я, ох як же я помилявся...
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28.08.2024 21:14 Ответить
білорусам довірили FPV
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28.08.2024 21:18 Ответить
Падлюка з яндексу!!! І втекло, як Гомер((((.... Братам-Кастусям - щира подяка!!!!
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28.08.2024 21:19 Ответить
тут он бульбофюрера закликають послати ***** на ***,
в ньго і карта є - він всім потрібен🤣
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28.08.2024 21:24 Ответить
тварина бульбашатська - ти до моєї хати прийдеш?,
я тобі бульбу в мисці виставлю, за двері - в хату не пущю..
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28.08.2024 21:29 Ответить
будеш вийобуваться? - застрелю...
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28.08.2024 21:30 Ответить
It was that moment when he realised...
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29.08.2024 14:32 Ответить
 
 