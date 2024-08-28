Белорусские добровольцы полка имени Кастуся Калиновского уничтожили вражеский квадроцикл, перевозивший канистры с топливом. ВИДЕО

Операторы FPV-дрона белорусского полка имени Кастуся Калиновского атаковали вражеский квадроцикл, который перевозил канистры с топливом. Точное попадание ударного беспилотника вызвало мощную детонацию и полное уничтожение транспорта. Водитель и пассажир квадроцикла были ликвидированы.

Полк Калиновского активно участвует в разных боевых операциях, включая ликвидацию вражеского БК, уничтожение инфраструктурных объектов оккупантов и поддержку украинских войск на передовой, сообщает Цензор.НЕТ.

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