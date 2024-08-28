Белорусские добровольцы полка имени Кастуся Калиновского уничтожили вражеский квадроцикл, перевозивший канистры с топливом. ВИДЕО
Операторы FPV-дрона белорусского полка имени Кастуся Калиновского атаковали вражеский квадроцикл, который перевозил канистры с топливом. Точное попадание ударного беспилотника вызвало мощную детонацию и полное уничтожение транспорта. Водитель и пассажир квадроцикла были ликвидированы.
Полк Калиновского активно участвует в разных боевых операциях, включая ликвидацию вражеского БК, уничтожение инфраструктурных объектов оккупантов и поддержку украинских войск на передовой, сообщает Цензор.НЕТ.
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з тих пір народішко скурвився на нуль...
бульбаші теж гідні своєї вусатої картоплини
ос..нко, - взвода? - біларус,,,, - ...шевичь.
але це було багато років взад...
тоді я думав, що ті тварі ні не друзі, але якби і не вороги...
помилявся я, ох як же я помилявся...
в ньго і карта є - він всім потрібен🤣
я тобі бульбу в мисці виставлю, за двері - в хату не пущю..