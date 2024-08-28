Силы обороны ликвидировали оккупантов и повредили их пушку-гаубицу Д-20 на Краматорском направлении. ВИДЕО
Бойцы 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса на Краматорском направлении повредили пушку-гаубицу Д-20 и укрытие оккупантов, в результате чего - двое ликвидированных россиян и один раненый.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
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