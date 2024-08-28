РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5630 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 515 3

Силы обороны ликвидировали оккупантов и повредили их пушку-гаубицу Д-20 на Краматорском направлении. ВИДЕО

Бойцы 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса на Краматорском направлении повредили пушку-гаубицу Д-20 и укрытие оккупантов, в результате чего - двое ликвидированных россиян и один раненый.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Белорусские добровольцы полка имени Кастуся Калиновского уничтожили вражеский квадроцикл, перевозивший канистры с топливом. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6425) уничтожение (6923)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шкідники... Бешкетують!
Вдачі Погранці! Робіть шкоду і надалі!)
показать весь комментарий
28.08.2024 21:56 Ответить
Так їм, так, але замало, хочу щоб кишечки кацапські по кущиках та на гилячках, як новорічні гирлянди звисали, ото файний натюрмортик би був 🤔🧐😁 Так, ось такая я кака-кровожерлива, а що, комусь не подобається,- той теж кацапське гіменце 😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩💩🐷🐐👉🖕🖕🖕🖕🚢
показать весь комментарий
28.08.2024 22:12 Ответить
 
 