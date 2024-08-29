Бойцы подразделения "BULAVA" дроном-камикадзе атаковали укрытие с оккупантом. ВИДЕО
Бойцы подразделения "BULAVA" с помощью дрона "Дикі Шершні" ликвидировали российского захватчика в укрытии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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