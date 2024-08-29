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Пограничники поразили несколько укрытий противника, уничтожили склад БК оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Месть" поразили несколько укрытий противника и уничтожили склад БК оккупантов на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6431) уничтожение (6923)


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Ура.
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29.08.2024 11:57 Ответить
файно!! СЛАВА ЗСУ!!
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29.08.2024 16:42 Ответить
 
 