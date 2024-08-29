Оккупант пытается сбить дрон-камикадзе ручным противотанковым гранатометом.. ВИДЕО

Впервые история войн: ближний бой FPV и РПГ. "Бей РПГ по уязвимым местам дрона", - российский оккупант действовал четко по инструкции.

Пилоты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша ликвидировали российского захватчика. Наши бойцы атаковали оккупанта дроном-камикадзе, а тот пытался сбить беспилотник ручным противотанковым гранатометом, однако тщетно.

Соответствующее видео работы наших операторов БпЛА опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Уничтожение российского триколора на терриконе в районе Михайловки на Покровском направлении. ВИДЕО