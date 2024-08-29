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Оккупант пытается сбить дрон-камикадзе ручным противотанковым гранатометом.. ВИДЕО

Впервые история войн: ближний бой FPV и РПГ. "Бей РПГ по уязвимым местам дрона", - российский оккупант действовал четко по инструкции.

Пилоты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша ликвидировали российского захватчика. Наши бойцы атаковали оккупанта дроном-камикадзе, а тот пытался сбить беспилотник ручным противотанковым гранатометом, однако тщетно.

Соответствующее видео работы наших операторов БпЛА опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Уничтожение российского триколора на терриконе в районе Михайловки на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538)


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Топ комментарии
+9
Смишльонай!
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29.08.2024 14:44
+6
бей укро-нациSSькие дроны умело действуя штыком и лопатой !!

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29.08.2024 15:07
+5
До речі - як на мене то для захисту від таких дронів (російських) може підійти якась плювательниця (на стислому повітрі) з чорнилом (клейким), яка розпорошує аерозоль туманом чорного кольору у бік "дрона". Головне, щоб дальність була така, щоб клейка рідина заліпила камеру. А далі на вибір - нехай само літає поки об землю не бахнеться (головне по далі відійти), або стріляти з відстані по ньому...
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29.08.2024 15:11
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Смишльонай!
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29.08.2024 14:44 Ответить
бей укро-нациSSькие дроны умело действуя штыком и лопатой !!

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29.08.2024 15:07 Ответить
А, чого марно? Нормально збив, молодець-хороший руський.
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29.08.2024 14:51 Ответить
росіянин , не "руський"...
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29.08.2024 15:21 Ответить
хороший росіянський
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29.08.2024 18:57 Ответить
Даремно обрізати там мабуть досить веселих коментарів.
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29.08.2024 14:57 Ответить
До речі - як на мене то для захисту від таких дронів (російських) може підійти якась плювательниця (на стислому повітрі) з чорнилом (клейким), яка розпорошує аерозоль туманом чорного кольору у бік "дрона". Головне, щоб дальність була така, щоб клейка рідина заліпила камеру. А далі на вибір - нехай само літає поки об землю не бахнеться (головне по далі відійти), або стріляти з відстані по ньому...
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29.08.2024 15:11 Ответить
И для отстрела что-то типа такого

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29.08.2024 15:39 Ответить
більш ефективно використовувати повітряний підрив гранати Ф-1. Хоч один уламок попаде в дрон точно, або дрон буде пошкоджений вибуховою хвилею.
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29.08.2024 16:57 Ответить
А самому від власної гранати Ф-1 в цей час де ховатися?
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29.08.2024 18:47 Ответить
нашо?
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29.08.2024 22:28 Ответить
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30.08.2024 07:53 Ответить
РПА - ручной противодроновый аналоговнет
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29.08.2024 15:24 Ответить
Прирожденный говно..., простите, грантометчик.
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29.08.2024 15:26 Ответить
Но ведь сбил же! Сбил!
Т.е. и лада будет и табличка на деревянном сортире. Жизненную миссию выполнил.
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29.08.2024 15:43 Ответить
Пригадую відео, у якому кацап збив дрона головою... і пішов далі...
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29.08.2024 18:49 Ответить
Ой, да все знают, шо жужжащего дрона, легче всего забить электронным микроскопом и притом наповал. Сам не пробовал, но мой сосед, Васька Нюхня, даёт гарантию и всего лишь за бутылку (совет от Васьки)
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29.08.2024 16:04 Ответить
Дурний кацап. Підняв руки догори, став на коліна, можливо б й залишився жити потрапивши у полон.
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29.08.2024 16:10 Ответить
далеко йти було, подєльники точно вбили би через заздрощі.
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29.08.2024 17:00 Ответить
-Сорок второй- улыбнулся старик (с)
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29.08.2024 16:11 Ответить
Мальчик Володя на дерево влез, дед Елисей свой вскидает обрез... Эхо, умолк детский крик... сорок второй ухмыльнулся старик (в оригинале было 26, при совке) - здесь из серии садистских стишков, мож на тему Павлика Морозова., а мож и бакинских комиссаров.
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30.08.2024 08:03 Ответить
Дрон обиделся и взорвался он со всей душой к нему а этот - бить. Ну и фсееее...
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29.08.2024 16:13 Ответить
дик хз шо бахнуло, чи дрон чи греномьот
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29.08.2024 21:37 Ответить
А чьо не подумать, шо грешным делом получилось 2 в одном?
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30.08.2024 07:55 Ответить
Перочинным ножиком не пробовали еще?
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29.08.2024 16:37 Ответить
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29.08.2024 18:17 Ответить
 
 