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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 613 590 человек (+1200 за сутки), 8574 танка, 17572 артсистемы, 16722 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 613 590 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 613590 (+1200) человек,
  • танков - 8574 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 16722 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 17572 (+23) ед,
  • РСЗО - 1175 (+1) ед,
  • средства ППО - 940 (+1) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14453 (+84),
  • крылатые ракеты - 2556 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23763 (+57) ед,
  • специальная техника - 2967 (+2).

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За 20 серпня втрати армії РФ становлять понад 1200 осіб

Автор: 

армия РФ (19129) Генштаб ВС (6229) ликвидация (3511) уничтожение (6869)


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Минув 3845 день москальсько-української війни.
110! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Техніка просіла, чмоні згідно графіку утилізації. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 613 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
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30.08.2024 08:42 Ответить
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30.08.2024 08:44 Ответить
Учора дивився інтерв'ю з військовим з Покровського напрямку - то він сказав наступне - учора було 20 атак рашистів, на сьогодні вже меньше - 15. Знищено 80 рашистів. І це на самому пекельному напрямку однієї з бригад ЗСУ. В інших ділянках фронту боьові дії не такі запеклі. Де ще тисячу генштаб набрав- ну, не знаю.
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30.08.2024 11:44 Ответить
Наземка з початку року майже 32 тис. од. ще б вона не просідала. Сьогодні техніки менше чім вчора, а позавчора взагалі і сотню не набрали.
Чумардоси 23 рік - 253 290
Чумардоси 24 рік - 253 580 (станом на сьогодні)
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30.08.2024 12:19 Ответить
Брак кацапської арти на складах стає помітним на фронті. Якщо наші союзники втримають рівень постачання зброї достатній час, жопа на кацапів насуне різко - воєнна і економічна криза зіллються в останньому оргазмі, а різнокольорові залишки людських ресурсів почнуть репіжити одне одного.
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30.08.2024 16:20 Ответить
Статистика каже інше.
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30.08.2024 20:46 Ответить
Свинособача статистика не цікавить, а історія каже, що кацапам пєста давно назріла.
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30.08.2024 22:31 Ответить
Я їм напишу. Нехай кацапи знають про це. Я їм дам посилання на цей форум і на Ваші слова.
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30.08.2024 23:02 Ответить
Чи, часом, нема чим нищити броню касапів, яка суне на нас на Донбасі?
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30.08.2024 16:23 Ответить
 
 