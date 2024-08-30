Общие боевые потери РФ с начала войны - около 613 590 человек (+1200 за сутки), 8574 танка, 17572 артсистемы, 16722 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 613 590 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 613590 (+1200) человек,
- танков - 8574 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 16722 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 17572 (+23) ед,
- РСЗО - 1175 (+1) ед,
- средства ППО - 940 (+1) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14453 (+84),
- крылатые ракеты - 2556 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23763 (+57) ед,
- специальная техника - 2967 (+2).
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110! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Техніка просіла, чмоні згідно графіку утилізації. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 613 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ульяновськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 5 000 рил.
Чумардоси 23 рік - 253 290
Чумардоси 24 рік - 253 580 (станом на сьогодні)