Общие боевые потери РФ с начала войны - около 613 590 человек (+1200 за сутки), 8574 танка, 17572 артсистемы, 16722 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 613 590 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 613590 (+1200) человек,

танков - 8574 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 16722 (+23) ед,

артиллерийских систем - 17572 (+23) ед,

РСЗО - 1175 (+1) ед,

средства ППО - 940 (+1) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14453 (+84),

крылатые ракеты - 2556 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 23763 (+57) ед,

специальная техника - 2967 (+2).

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