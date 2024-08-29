Бої мають виключно жорсткий характер: Сирський провів кілька днів на Покровському напрямку. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський декілька днів поспіль працював у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку. Там наразі найскладніша ситуація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні головкома.

"Працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час склалась найбільш складна ситуація. Робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника", - повідомив Сирський.

Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного Ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидове.

Як зауважив головком, бої мають виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ.





"Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника. Надзвичайну стійкість показують воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат.", - додав Сирський.

"Також хочу відмітити військовослужбовців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 150-ї окремої механізованої бригади, які не залишають жодних шансів ворогам повернутися живими та неушкодженими з поля бою", - зазначив головком.

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Сирський зауважив: "У таких умовах наша головна задача - посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне вирішенню цих питань і була присвячена моя робота".

"Пишаюсь героїзмом наших воїнів. Робимо все задля нашої перемоги Слава Україні", - резюмував Сирський.

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