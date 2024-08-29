Бої мають виключно жорсткий характер: Сирський провів кілька днів на Покровському напрямку. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський декілька днів поспіль працював у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку. Там наразі найскладніша ситуація.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні головкома.
"Працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час склалась найбільш складна ситуація. Робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника", - повідомив Сирський.
Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного Ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидове.
Як зауважив головком, бої мають виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ.
"Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника. Надзвичайну стійкість показують воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат.", - додав Сирський.
"Також хочу відмітити військовослужбовців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 150-ї окремої механізованої бригади, які не залишають жодних шансів ворогам повернутися живими та неушкодженими з поля бою", - зазначив головком.
Сирський зауважив: "У таких умовах наша головна задача - посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне вирішенню цих питань і була присвячена моя робота".
"Пишаюсь героїзмом наших воїнів. Робимо все задля нашої перемоги Слава Україні", - резюмував Сирський.
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- або стратегічна задумка головкома, щоб потім десь в..ть.
Набагато цікавіше було б послухати ваші пропозиції що робити в такій ситуації. Тільки без порад «капітана очевидність»: терміново будувати оборонні лінії, перекинути на Покровськ усі наявні резерви тощо.
Зразу дай собі в торця!
Якщо не помиляюсь те саме говорив Бутусов ще щодо Харькова
Тому їх залишають при першій можливості
Чому всі знають то і не можуть зарадити того?
Єрмак попередив: Саша, ляпнеш хоч щось про оборонні лінії, укріпрайони - звільню нахер!
За то тримав найвище військове звання.
26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА".
В Україні розбився F-16 в понеділок, - https://www.wsj.com/world/ukrainian-f-16-is-destroyed-in-crash-4f6d66f6?mod=Searchresults_pos1&page=1 WSJ з посиланням на офіційного представника США...
Сталось це під час масового російського ракетного обстрілу України.
Поки їх не буде хоча б 30 шт, їх участь збивати ракети іто один уже сам впав при цьому
По его словам:
▪️Оборона ВСУ дезорганизована, войска уставшие, ослабленные, а многие подразделения - деморализованы.
▪️Пополнение, которое получается, в основном "бусифицированное", и не помогает, а наоборот - усложняет боевую работу частей.
▪️Россияне не прорываются глубоко, потому что их войска так же истощены, как и наши.
▪️ВС РФ сохраняют значительное количественное преимущество, и имеют безграничные запасы боеприпасов. Поэтому их наступление продолжается, остановить его мы пока не можем. И не операция ВСУ на Курщине тому причиной.
▪️Следовало бы ввести более эффективные меры для улучшения дисциплины в армии. Сейчас положение на грани, а принудительно мобилизованное пополнение его только усугубляет.
якщо каби і будуть кидати то там де мало орківської авіації та можна непомітно добратись на малих висотах ...
Тобто тепер грьобані зелені покидьки докерувались до того що головнокомандуючий сам керує військами на передку....якщо те що там відбувається взагалі можна назвати керованим процесом.