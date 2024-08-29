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Новини Фото Війна
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Бої мають виключно жорсткий характер: Сирський провів кілька днів на Покровському напрямку. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський декілька днів поспіль працював у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку. Там наразі найскладніша ситуація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні головкома.

"Працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час склалась найбільш складна ситуація. Робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника", - повідомив Сирський.

Сирський відвідав Покровський напрямок

Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного  Ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидове.

Як зауважив головком, бої мають виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ.

Сирський відвідав Покровський напрямок
Сирський відвідав Покровський напрямок

"Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника. Надзвичайну стійкість показують воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат.", - додав Сирський.

"Також хочу відмітити військовослужбовців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 150-ї окремої механізованої бригади, які не залишають жодних шансів ворогам повернутися живими та неушкодженими з поля бою", - зазначив головком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби відбулось 98 бойових зіткнень, ворог особливо активний на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Сирський зауважив: "У таких умовах наша головна задача - посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне вирішенню цих питань і була присвячена моя робота".

Сирський відвідав Покровський напрямок

"Пишаюсь героїзмом наших воїнів. Робимо все задля нашої перемоги Слава Україні", - резюмував Сирський.

Також читайте: Ситуація важка і неконтрольована: Бої вже на околицях Селидового, - Deep State

Автор: 

бойові дії (3804) Сирський Олександр (611) Покровськ (625)


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Топ коментарі
+21
Про це й казав недавно пан Бутусов ( Всі дивляться на карту і слухають брехливі звіти,але з супутника ситуація зовсім інша(
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29.08.2024 17:57
+12
А Безугла сказала шо теж була біля Покровського - Сирського не зустріла - побігала по окопах - пусті - за 100 м кацапи перегукуються
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29.08.2024 17:55
+10
Попробую повангувати (((. Хайп від курська ВЖЕ проходить. На Луганщині і Донеччині ввели в бій нахапаних ТЦК, ТРОшників і зеків які мають в кращому випадку АК74, і НОЛЬ мотивації - що дозволить путлеру швидко навченими частинами їх ПЕРЕМОЛОТИ і ЗАХОПИТИ максимум територій. Що буде далі?? Захоплене - залишиться за мацквой а курськ - здадуть. ОТАКА моя оцінка діяльності хайпожерів і шукачів тимчасових "ПАБЄД"((
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29.08.2024 18:09
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29.08.2024 17:55 Відповісти
А Безугла сказала шо теж була біля Покровського - Сирського не зустріла - побігала по окопах - пусті - за 100 м кацапи перегукуються
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29.08.2024 17:55 Відповісти
вєчєрній відосик - "фортеця селидове"
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29.08.2024 17:56 Відповісти
А з ким це він проводить нараду? Футболочки не схожі на військову форму.

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29.08.2024 17:57 Відповісти
Так и "Барс" не в уставном ММ-14( брюки, футболка тоже левая).
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29.08.2024 19:07 Відповісти
Про це й казав недавно пан Бутусов ( Всі дивляться на карту і слухають брехливі звіти,але з супутника ситуація зовсім інша(
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29.08.2024 17:57 Відповісти
Да ***,тяжелее всего работать в штабах,бедолаги круглосуточно воюют.
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29.08.2024 17:57 Відповісти
невже відійдемо і відпокровська та селидового?
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29.08.2024 17:57 Відповісти
Ні, я вже покалдував...
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29.08.2024 18:04 Відповісти
Ну по Донбасу два варіанти:
- або стратегічна задумка головкома, щоб потім десь в..ть.
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29.08.2024 19:31 Відповісти
Селидово і Частку хана ..На що тільки надіятися коли одні в бою вмирають інші Тойоти купляють
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29.08.2024 18:01 Відповісти
Попробую повангувати (((. Хайп від курська ВЖЕ проходить. На Луганщині і Донеччині ввели в бій нахапаних ТЦК, ТРОшників і зеків які мають в кращому випадку АК74, і НОЛЬ мотивації - що дозволить путлеру швидко навченими частинами їх ПЕРЕМОЛОТИ і ЗАХОПИТИ максимум територій. Що буде далі?? Захоплене - залишиться за мацквой а курськ - здадуть. ОТАКА моя оцінка діяльності хайпожерів і шукачів тимчасових "ПАБЄД"((
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29.08.2024 18:09 Відповісти
😢
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29.08.2024 18:15 Відповісти
Коли машина без гальм летить до краю обриву, то не треба бути Вангою, щоб передбачити фінал.
Набагато цікавіше було б послухати ваші пропозиції що робити в такій ситуації. Тільки без порад «капітана очевидність»: терміново будувати оборонні лінії, перекинути на Покровськ усі наявні резерви тощо.
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29.08.2024 18:53 Відповісти
Ще по темі Швець : https://www.youtube.com/watch?v=_qwyZYbcoFU
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29.08.2024 18:16 Відповісти
Як послухав ти Швеця
Зразу дай собі в торця!
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29.08.2024 18:22 Відповісти
нажимайте пробел и ссылка будет синего цвета
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29.08.2024 18:23 Відповісти
....і тому,як говорить Буданов,Сир знімає грамотних командирів і призначає різних сумнівних му.даків,які розвалюють оборону....
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29.08.2024 18:18 Відповісти
Заздалегідь нові укріплені позиції, де вони ???
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29.08.2024 18:19 Відповісти
Безмозгла вже там була(народ не воює в окопах там ,чомусь(
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29.08.2024 19:09 Відповісти
Бачив повідомлення що ті позиції облаштовані в місцях де складно вести оборону, тому військові їх не використовують

Якщо не помиляюсь те саме говорив Бутусов ще щодо Харькова
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29.08.2024 19:44 Відповісти
То це не укріплення,а тупий капкан((А хто планував,того й за сраку брати((
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29.08.2024 20:00 Відповісти
Їх обходять або руйнують

Тому їх залишають при першій можливості
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29.08.2024 20:00 Відповісти
Ну і ... ??? Де надважка ситуація ? Я думав будуть якісь фото з фронту.
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29.08.2024 18:29 Відповісти
селфі побачили, коли ворога зупините, генерал?
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29.08.2024 18:30 Відповісти
Грубо кажучи:погнав війська на курськ,щоб здати Покровськ.
Чому всі знають то і не можуть зарадити того?
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29.08.2024 18:40 Відповісти
Приехал Главком и давай указания комбригам раздавать. Десятки промежуточных генералов довольны: на фото не попадем, но можно спокойно ворон считать...
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29.08.2024 18:47 Відповісти
В Дніпрі сирени швидких не замовкають...
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29.08.2024 18:50 Відповісти
...забезпечити бригади достатньою кількістю *********** та інших матеріально-технічних засобів. Власне вирішенню цих питань і була присвячена моя робота". Джерело:

Єрмак попередив: Саша, ляпнеш хоч щось про оборонні лінії, укріпрайони - звільню нахер!
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29.08.2024 18:58 Відповісти
По "курську" ейфорії вже нема? А Донеччину здає з кожним днем більше.
За то тримав найвище військове звання.
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29.08.2024 19:08 Відповісти
А які системи треба Україні,щоб збивати москальські літаки ,котрі кабами там ********?Раз Ф-16 десь іншим зайняті(
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29.08.2024 19:10 Відповісти
"Захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних Сил Олексій Месь, - Повітряне командування "Захід"...
26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА".
В Україні розбився F-16 в понеділок, - https://www.wsj.com/world/ukrainian-f-16-is-destroyed-in-crash-4f6d66f6?mod=Searchresults_pos1&page=1 WSJ з посиланням на офіційного представника США...

Сталось це під час масового російського ракетного обстрілу України.
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29.08.2024 19:30 Відповісти
Ви хочете щоб 10 старих літаків які хотіли списати в 28 році навіть модернізованих до блок 50... боролись з 130 орківськими су35?

Поки їх не буде хоча б 30 шт, їх участь збивати ракети іто один уже сам впав при цьому
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29.08.2024 19:35 Відповісти
Уточнення їх не 10... амери пишуть що передали тільки 6... тим більше що їм робити на Донбасі
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29.08.2024 19:41 Відповісти
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29.08.2024 19:35 Відповісти
Ситуация на Донбассе вышла из-под контроля. Выглядит, что наш фронт на Донбассе рухнул, - офицер бригады НГУ «Азов» https://t.me/RomPonomarenko/1066 Роман Пономаренко

По его словам:
▪️Оборона ВСУ дезорганизована, войска уставшие, ослабленные, а многие подразделения - деморализованы.
▪️Пополнение, которое получается, в основном "бусифицированное", и не помогает, а наоборот - усложняет боевую работу частей.
▪️Россияне не прорываются глубоко, потому что их войска так же истощены, как и наши.
▪️ВС РФ сохраняют значительное количественное преимущество, и имеют безграничные запасы боеприпасов. Поэтому их наступление продолжается, остановить его мы пока не можем. И не операция ВСУ на Курщине тому причиной.
▪️Следовало бы ввести более эффективные меры для улучшения дисциплины в армии. Сейчас положение на грани, а принудительно мобилизованное пополнение его только усугубляет.
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29.08.2024 19:41 Відповісти
а де ж наші каби? взяли орки місто, а ми їх там кабами і закопали. та щось не на часі.
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29.08.2024 19:41 Відповісти
Каби потрібно чимось кидати, для цього необхідно отримати паритет в повітрі... поки не буде хоча 30 ф16... про це можна забути

якщо каби і будуть кидати то там де мало орківської авіації та можна непомітно добратись на малих висотах ...
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29.08.2024 19:58 Відповісти
щоб отримати паритет у повітрі потрібно 30 ф35, а не старого мотлоху.
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29.08.2024 20:13 Відповісти
Нардеп Безуглая недавно побывала в блиндажах и окопах возле Новогродовки. Никого в окопах нет, ни души! Русские Z-военкоры удивляются паническому бегству ВСУ с поля боя и оставлению населённых пунктов на покровском направлении. Говорят, что это, возможно, какой-то хитрый план украинского генералитета. Но скорее всего это полный провал, хаос и потеря управления в войсках.
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29.08.2024 22:12 Відповісти
На початку війни писали що у кацапів великі втрати серед високих чинів тому, що через поганий звязок та погане управління ті вимушені самі керувати військами на передку.
Тобто тепер грьобані зелені покидьки докерувались до того що головнокомандуючий сам керує військами на передку....якщо те що там відбувається взагалі можна назвати керованим процесом.
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29.08.2024 22:41 Відповісти
Не розумію що відбувається.
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30.08.2024 03:10 Відповісти
 
 