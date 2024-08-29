Ситуація важка і неконтрольована: Бої вже на околицях Селидового, - Deep State
Російські загарбники встановили свій прапор на адмінбудівлях шахти "Котляревська" східніше від Селидового.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Кацапська ганчірка на адмінбудівлях шахти "Котляревська" східніше Селидового", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бої тривають вже на околицях міста.
"Ситуація важка і не контрольована", - додали аналітики.
Топ коментарі
+57 Ksenia VB
показати весь коментар29.08.2024 16:48
+57 Тарас Бартусяк
показати весь коментар29.08.2024 16:52
+47 discovery
показати весь коментар29.08.2024 16:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1) чому в лютому 2024 р. було знято з посади Головкома ЗСУ генерала Залужного;
2) чому, після здачі Бахмута, Авдіївки, Очеретяного та Вовчанська, генерала Содоля не віддали під суд за ст.111, а продовжено "проводять" ВЛК, очевидно плануючи відправити його в помічники генеоалу тарану;
3) чому до Дня Незалежності України генерал-полковнику Сирському було присвоєно найвище військове звання Генерал (що би не казали, а треба вміти мислити і діяти стратегічно: під шум-гам-тарарам на Курщині, по-тихому, скромно, в умовах розкоординації управління та погіршення логістики в підрозділах ЗСУ, ЗДАТИ ДОНБАС!?);
4) чому, не зважаючи на кричущі факти некомпетентності окремих "нових" комбригів наприклад , 59 ОМБр) та командувача ОТУ "Донецьк" полковника Ледового і повний хаос на цьому напрямку, цих командирів до сих пір не відзначили державними нагородами або хоча би якось ...
Невже Ставка поведе себе так, як командувач ОТУ Донецьк?!
https://t.me/kpszsu Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine https://t.me/kpszsu ✔
https://t.me/kpszsu/18466?single
https://t.me/kpszsu/18467?single
https://t.me/kpszsu/18468?single
https://t.me/kpszsu/18469?single
https://t.me/kpszsu/18470?single
Захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Олексій Месь.
Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.
Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя.
Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, ******** сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни.
Двадцять дев'ятого серпня попрощатися з ним прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців.
Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.
Ми втратили надійного друга і сильного воїна. Але НЕ втратили сили, волі і прагнення боротися, воювати і перемагати. В нашій справедливій справі ми помстимося ворогу за все і за всіх.
Слава Україні! Героям Слава!
Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України
Меня читают: 0
Я читаю: 0
Регистрация: 26.08.2024
Ситуація дуже важка . Час помагати нашим хто чим може . Розбиратися треба але тепер не час !!!
Давайте скинемося і поможемо !!
https://www.youtube.com/watch?v=g4837FosZdE
Заслуженого для чого зняли?
ЗСУ знищується массово!
Слуги народу грабують маштабно!
На думку спадає здивоване обличчя януковича: "А що, хіба так було можна?"