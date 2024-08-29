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Новости Война
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Ситуация тяжелая и неконтролируемая: Бои уже в окрестностях Селидово, - Deep State

Российские захватчики установили свой флаг на админзданиях шахты "Котляревская" восточнее Селидово.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Кацапская тряпка на админзданиях шахты "Котляревская" восточнее Селидово", - говорится в сообщении.

Бої вже тривають на околиці Селидового

Отмечается, что бои продолжаются уже на окраинах города.

"Ситуация тяжелая и неконтролируемая", - добавили аналитики.

Читайте: Сутки на Донетчине: рашисты убили 5 жителей, еще 6 получили ранения. ФОТО

селидове,deepstate

Автор: 

Донецкая область (9570) боевые действия (3985)


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Топ комментарии
+57
Нічого подібного. Здається все досить контрольовано.
Як і планувалось з 2019.
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29.08.2024 16:48
+57
Якщо ситуація на цій ділянці фронту не зміниться у найближчі тижні то вже у жовтні бої будуть іти на території Дніпровщина. І всі досягнення на курському напрямку перетворяться на стратегічний провал.
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29.08.2024 16:52
+47
а ми 3 алкаша в курській області захопили на обмін
зелені понти завжди чимось подібним і закінчюються...
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29.08.2024 16:50
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Що ж, тепер вже ВСІМ стало зрозумілим:
1) чому в лютому 2024 р. було знято з посади Головкома ЗСУ генерала Залужного;
2) чому, після здачі Бахмута, Авдіївки, Очеретяного та Вовчанська, генерала Содоля не віддали під суд за ст.111, а продовжено "проводять" ВЛК, очевидно плануючи відправити його в помічники генеоалу тарану;
3) чому до Дня Незалежності України генерал-полковнику Сирському було присвоєно найвище військове звання Генерал (що би не казали, а треба вміти мислити і діяти стратегічно: під шум-гам-тарарам на Курщині, по-тихому, скромно, в умовах розкоординації управління та погіршення логістики в підрозділах ЗСУ, ЗДАТИ ДОНБАС!?);
4) чому, не зважаючи на кричущі факти некомпетентності окремих "нових" комбригів наприклад , 59 ОМБр) та командувача ОТУ "Донецьк" полковника Ледового і повний хаос на цьому напрямку, цих командирів до сих пір не відзначили державними нагородами або хоча би якось ...

Невже Ставка поведе себе так, як командувач ОТУ Донецьк?!
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29.08.2024 18:43 Ответить
СТАВКА сейчас - это ЗЕленая ЖАБА посреди болота, которая хрипло КВАКАЕТ, а остальные хлопают в ладошки.
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30.08.2024 02:59 Ответить
..
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29.08.2024 18:57 Ответить
.
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29.08.2024 18:58 Ответить
Збивають усе, що літає..
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29.08.2024 19:32 Ответить
Правда

https://t.me/kpszsu Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine https://t.me/kpszsu

https://t.me/kpszsu/18466?single

https://t.me/kpszsu/18467?single

https://t.me/kpszsu/18468?single

https://t.me/kpszsu/18469?single

https://t.me/kpszsu/18470?single



Захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Олексій Месь.
Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.
Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя.
Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, ******** сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни.
Двадцять дев'ятого серпня попрощатися з ним прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців.
Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.
Ми втратили надійного друга і сильного воїна. Але НЕ втратили сили, волі і прагнення боротися, воювати і перемагати. В нашій справедливій справі ми помстимося ворогу за все і за всіх.
Слава Україні! Героям Слава!

Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України
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29.08.2024 19:37 Ответить


Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация: 26.08.2024
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29.08.2024 22:57 Ответить
Були часи...
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29.08.2024 19:36 Ответить
Після зняття Залужного все накрилося мідним тазом. Але я не думала, що патріоти дозволять зеленим кротами розвалити країну і армію зсередини так швидко.
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29.08.2024 19:45 Ответить
Зараз вилізе Зе і скаже: «беру ситуацію під особистий контроль».
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29.08.2024 20:51 Ответить
Більше подобаються зелені ублюдки вийтя за язалужним,в нього своїх трупів повно за Чонгар та Роботі не,лит садок
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29.08.2024 21:25 Ответить
Возвращение Украины на границы 1991 года идёт согласно плану ******** Зеленского. И с опережением графика!
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29.08.2024 21:41 Ответить
Перестаньте смердити зараз .
Ситуація дуже важка . Час помагати нашим хто чим може . Розбиратися треба але тепер не час !!!
Давайте скинемося і поможемо !!
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30.08.2024 01:13 Ответить
80 лет назад у эстонцев ситуация была намного тяжелее, но всё равно они сражались за свою землю изо всех сил :

https://www.youtube.com/watch?v=g4837FosZdE
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30.08.2024 06:44 Ответить
Тараканів виводити ,завжди на часі.
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01.09.2024 13:02 Ответить
Шо там, зебіли? А я казав вам, дибілам, що за авдіївкою піде стратегічний прорив фронту. Ось вам будь ласка
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30.08.2024 05:34 Ответить
Не прорив, а ЗДАЧА!
Заслуженого для чого зняли?
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01.09.2024 13:08 Ответить
Донбас здається планово!
ЗСУ знищується массово!
Слуги народу грабують маштабно!

На думку спадає здивоване обличчя януковича: "А що, хіба так було можна?"
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30.08.2024 07:12 Ответить
І так курська авантюра себе оправдовує, під благими намірами здають УКРАЇНУ.
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01.09.2024 12:58 Ответить
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