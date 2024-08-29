Сутки в Донецкой области: рашисты убили 5 жителей, еще 6 получили ранения. ФОТО

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 3405 человек, в том числе 349 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Волновахский район

В Новоукраинке Угледарской громады повреждены админздание и 2 дома.

Покровский район

В Курахово повреждена многоэтажка и частные дома; еще 1 дом поврежден в Ильинке. Мирноград под постоянными артиллерийскими и ракетными ударами. Обстреляны Марьинская и Гродовская громады.

Краматорский район

В Лиманской громаде разрушено 10 домов: 4 в Торском, 4 в Заречном и 2 в Ямполе. В Никоноровке Николаевской громады ранены 2 человека. В Ильиновской громаде повреждены 3 объекта: 1 в Гнатовке и 2 в Старой Николаевке. В Константиновке ранен человек, повреждены 3 многоэтажки, магазин и 2 автомобиля.

Бахмутский район

В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и промышленное здание.

За 28 августа россияне убили 5 жителей Донецкой области: 4 в Измайловке и 1 в Лисовке. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения.

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