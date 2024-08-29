Доба на Донеччині: рашисти вбили 5 жителів, ще 6 дістали поранення. ФОТО

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3405 людей, у тому числі 349 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район

У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено адмінбудівлю і 2 будинки.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки; ще 1 будинок пошкоджено в Іллінці. Мирноград під постійними артилерійськими і ракетними ударами. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.

Краматорський район

У Лиманській громаді зруйновано 10 будинків: 4 у Торському, 4 у Зарічному і 2 у Ямполі. У Никонорівці Миколаївської громади поранено 2 людини. В Іллінівській громаді пошкоджені 3 об'єкти: 1 у Гнатівці і 2 у Старій Миколаївці. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, крамницю і 2 автівки.

Бахмутський район

У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і промислова будівля.

За 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 4 в Ізмайлівці та 1 у Лисівці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

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