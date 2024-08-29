Росіяни просунулись поблизу Вугледару, - DeepState. КАРТА

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій та повідомили про просування російських військ поблизу міста Вугледар в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

Окрім цього, ворог просунувся в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки та Пантелеймонівки.

"Сьогодні (28 серпня - Ред.) кацапи в основному готувалися до наступного масового штурму на Покровському відтинку", - зазначають DeepState.

Нагадаємо, напредодні повідомлялось, що росіяни намагаються атакувати Вугледар на Донеччині з флангів.

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