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Армія РФ намагається оточити Вугледар, - DeepState. КАРТА

Росіяни намагаються атакувати Вугледар на Донеччині з флангів.

Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Останні дні противник активізувався на двох ділянках — західніше Павлівки та біля Водяного. Ціль даної акції зрозуміла — обійти Вугледар і взяти його в кільце, бо кількість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів. Кацапи цілі не досягнули, але мають частковий успіх. ЛБЗ в тому районі уточнюється.", - зазначають осінтери.

Карта бойових дій поблизу Вугледара

Дивіться: Воїн ЗСУ про успішний штурм під Вугледаром: "Крикнули, - пі#ар здавайся, вони сказали: "Русские не сдаются", - і почався контакт". ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8459) Вугледар (141)


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Топ коментарі
+9
Те, що відбулося у Новогродівці - це тотальна некомпетентність та халатність з боку певних осіб.

Те, що можна було тримати місяцями - було покинуто за лічені дні.

А починалося все не так погано. Ворога зупинили на підходах до міста, і кілька днів окупант робив безуспішні спроби прорватися.

Після чого стався прорив, і буквально за 96 годин місто було фактично захоплене.

Смугу оборони тут займала створена у 2023 році бригада.

Командир якої став "відомим" через те, що відправляв операторів БПЛА в піхоту.

Зараз потрібно хоча б зачепитися за Селідове. Ймовірно, вже не йдеться про довгострокову оборону там.

Правий фланг Покровська тріщить по швах.

У той час, коли лівий фланг їбашиться до останнього і у Гродівці стримує окупанта.

Бачите, як ситуація на фронті змінюється з ніг до голови?

Бо людський фактор - це головне в таких операціях.

Можна довго мусолити тенденції, рельєфи, пригодність до довготривалої оборони. А потім приходить один поц та просирає всі полімери.

Після швидкої втрати Новогродівки ситуація на покровському напрямку переходить у розряд критичної.
Наступна стадія буде останньою - називається *******. І трапиться він, якщо у такому ж стилі буде втрачено Селидове.
Дуже важливе уточнення. До хлопців та дівчат, які їбашилися за Новогродівку - претензій нема.
Окупант у звичному стилі закидав мʼясом та взяв кількістю.
Тепер на ту ділянку доведеться терміново вводити "пожежні команди" - а це втрати, яким можна було б запобігти.
І то, перспективи таких дій також невідомі.
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28.08.2024 01:11
+8
Всіх ментів, ТЦКшників, прокурорів, митників, прикордонників з західного кордону, тилових щурів, депутатів, суддів, ітд... всіх їх на фронт.
Настав їх час, пора їм захищати Україну, яка скорочується кожний день.
Мільйони цих дармоїдів сидять в тилу та займаються корупцією.
На фронт їх всіх, даомоїдів.
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28.08.2024 01:22
+7
бубі доповіли?
бо другий вова після Володимира Великого по інтернетах не шариться,
все більше по ставках та по ставках і вже зовсім злився в курвск - може по запарі і не знати...
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28.08.2024 01:08
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бубі доповіли?
бо другий вова після Володимира Великого по інтернетах не шариться,
все більше по ставках та по ставках і вже зовсім злився в курвск - може по запарі і не знати...
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28.08.2024 01:08 Відповісти
Так просто инфа . Лет 10 назад там мер раздавал квартиры почти бесплатно ,город умирал .Так многие туда пенсионеров посвозили ,по 5 тыс гр квартира - ожил город ) И на те сюрприз ......
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28.08.2024 01:18 Відповісти
бубі пох((((
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28.08.2024 07:19 Відповісти
дайте дураку скляний *** - він і цяцьку розібьє і руки поріже...
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28.08.2024 07:21 Відповісти
Те, що відбулося у Новогродівці - це тотальна некомпетентність та халатність з боку певних осіб.

Те, що можна було тримати місяцями - було покинуто за лічені дні.

А починалося все не так погано. Ворога зупинили на підходах до міста, і кілька днів окупант робив безуспішні спроби прорватися.

Після чого стався прорив, і буквально за 96 годин місто було фактично захоплене.

Смугу оборони тут займала створена у 2023 році бригада.

Командир якої став "відомим" через те, що відправляв операторів БПЛА в піхоту.

Зараз потрібно хоча б зачепитися за Селідове. Ймовірно, вже не йдеться про довгострокову оборону там.

Правий фланг Покровська тріщить по швах.

У той час, коли лівий фланг їбашиться до останнього і у Гродівці стримує окупанта.

Бачите, як ситуація на фронті змінюється з ніг до голови?

Бо людський фактор - це головне в таких операціях.

Можна довго мусолити тенденції, рельєфи, пригодність до довготривалої оборони. А потім приходить один поц та просирає всі полімери.

Після швидкої втрати Новогродівки ситуація на покровському напрямку переходить у розряд критичної.
Наступна стадія буде останньою - називається *******. І трапиться він, якщо у такому ж стилі буде втрачено Селидове.
Дуже важливе уточнення. До хлопців та дівчат, які їбашилися за Новогродівку - претензій нема.
Окупант у звичному стилі закидав мʼясом та взяв кількістю.
Тепер на ту ділянку доведеться терміново вводити "пожежні команди" - а це втрати, яким можна було б запобігти.
І то, перспективи таких дій також невідомі.
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28.08.2024 01:11 Відповісти
эта инфа засекречена ? .....
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28.08.2024 01:22 Відповісти
Критично не вистачає піхоти. Є така тенденція практично у всіх бригадах на лбз, - виділяти частину своїх людей у піхоту. Іноді це логічно. Припустимо людина вчився на дронщіка (пілота), підписав контракт на дронщика, зараховн в підрозділ як дронщик. Але дронщик він, як з'явилося, хреновий, - треба його позбавитись. Буває і так.
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28.08.2024 01:24 Відповісти
ох уж эти сказки "рыбаков и охотников"
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28.08.2024 01:37 Відповісти
Буває і так. Тільки до чого це тут?
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28.08.2024 01:37 Відповісти
Піхоти не вистачає?
Армія України налічують більше 1,3 млн. військовослужбовців, зі слвв верховного головнокомандувача.
Більше ніж чисельність армії США.
Але ж , на фронті тільки 300 тисяч. воює.
Тоді нахрін така армія, більшість з якої (мільйон військових) сидить в тилу під час війни, а піхоти не вистачає на фронті?
Все, вже кінчаються старикі за 50 років, яких кожний день вилавлюють ТЦКшники і яких кидають в окопи.
Пора вже той мільйон тидових військових відправляти на фронт, бо фронт сипеться.
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28.08.2024 01:39 Відповісти
Те, що відбулося у Новогродівці - це тотальна некомпетентність та халатність з боку певних осіб.

Я тащусь з цього мудрого наріду...

"Певні особи" йому на лобі карбують - ми зливаємо Донбас відвівши основні війська до Курської області і переставши поставляти ********** залишившимся, не будуючи укріплень, нищачи перших добровольців...

а вони "це тотальна некомпетентність та халатність з боку певних осіб"

сміюсь щоб не плакати
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28.08.2024 07:06 Відповісти
Залужний був правий, без технологічного прориву із глухого кута не вийти. Треба всьо і дофіга.
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28.08.2024 01:16 Відповісти
Всіх ментів, ТЦКшників, прокурорів, митників, прикордонників з західного кордону, тилових щурів, депутатів, суддів, ітд... всіх їх на фронт.
Настав їх час, пора їм захищати Україну, яка скорочується кожний день.
Мільйони цих дармоїдів сидять в тилу та займаються корупцією.
На фронт їх всіх, даомоїдів.
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28.08.2024 01:22 Відповісти
Браво, тільки як це зробити?
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28.08.2024 01:26 Відповісти
А це має робити?
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28.08.2024 03:33 Відповісти
родовища літію лежать в районі вугледару....орки будуть туди валити нешкодуючі нічого..
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28.08.2024 04:07 Відповісти
Зато Динамо" зіграло в нічию зі "Зальцбургом" та "вилетіло" з Ліги Чемпіонів. Кияни продовжать виступи в Лізі Європи, а усякі покровські та вугледари, то таке....
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28.08.2024 05:38 Відповісти
Ціль даної акції зрозуміла - обійти Вугледар і взяти його в кільце
======

Вона всім зрозуміла. Але ще більше зрозуміліше, що кацапи так діють з однією і тією тактикою майже рік. Невже рішень і протидій немає?
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28.08.2024 05:58 Відповісти
 
 