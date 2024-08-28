Армія РФ намагається оточити Вугледар, - DeepState. КАРТА

Росіяни намагаються атакувати Вугледар на Донеччині з флангів.

Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Останні дні противник активізувався на двох ділянках — західніше Павлівки та біля Водяного. Ціль даної акції зрозуміла — обійти Вугледар і взяти його в кільце, бо кількість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів. Кацапи цілі не досягнули, але мають частковий успіх. ЛБЗ в тому районі уточнюється.", - зазначають осінтери.

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