Армия РФ пытается окружить Угледар, - DeepState. КАРТА
Россияне пытаются атаковать Угледар в Донецкой области с флангов.
Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Последние дни противник активизировался на двух участках - западнее Павловки и возле Водяного. Цель данной акции понятна - обойти Угледар и взять его в кольцо, потому что количество неудачных попыток врага штурмовать во фронт измеряется уже сотнями раз. Кацапы цели не достигли, но имеют частичный успех. ЛБЗ в том районе уточняется.", - отмечают осинтеры.
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бо другий вова після Володимира Великого по інтернетах не шариться,
все більше по ставках та по ставках і вже зовсім злився в курвск - може по запарі і не знати...
Те, що можна було тримати місяцями - було покинуто за лічені дні.
А починалося все не так погано. Ворога зупинили на підходах до міста, і кілька днів окупант робив безуспішні спроби прорватися.
Після чого стався прорив, і буквально за 96 годин місто було фактично захоплене.
Смугу оборони тут займала створена у 2023 році бригада.
Командир якої став "відомим" через те, що відправляв операторів БПЛА в піхоту.
Зараз потрібно хоча б зачепитися за Селідове. Ймовірно, вже не йдеться про довгострокову оборону там.
Правий фланг Покровська тріщить по швах.
У той час, коли лівий фланг їбашиться до останнього і у Гродівці стримує окупанта.
Бачите, як ситуація на фронті змінюється з ніг до голови?
Бо людський фактор - це головне в таких операціях.
Можна довго мусолити тенденції, рельєфи, пригодність до довготривалої оборони. А потім приходить один поц та просирає всі полімери.
Після швидкої втрати Новогродівки ситуація на покровському напрямку переходить у розряд критичної.
Наступна стадія буде останньою - називається *******. І трапиться він, якщо у такому ж стилі буде втрачено Селидове.
Дуже важливе уточнення. До хлопців та дівчат, які їбашилися за Новогродівку - претензій нема.
Окупант у звичному стилі закидав мʼясом та взяв кількістю.
Тепер на ту ділянку доведеться терміново вводити "пожежні команди" - а це втрати, яким можна було б запобігти.
І то, перспективи таких дій також невідомі.
Армія України налічують більше 1,3 млн. військовослужбовців, зі слвв верховного головнокомандувача.
Більше ніж чисельність армії США.
Але ж , на фронті тільки 300 тисяч. воює.
Тоді нахрін така армія, більшість з якої (мільйон військових) сидить в тилу під час війни, а піхоти не вистачає на фронті?
Все, вже кінчаються старикі за 50 років, яких кожний день вилавлюють ТЦКшники і яких кидають в окопи.
Пора вже той мільйон тидових військових відправляти на фронт, бо фронт сипеться.
Я тащусь з цього мудрого наріду...
"Певні особи" йому на лобі карбують - ми зливаємо Донбас відвівши основні війська до Курської області і переставши поставляти ********** залишившимся, не будуючи укріплень, нищачи перших добровольців...
а вони "це тотальна некомпетентність та халатність з боку певних осіб"
сміюсь щоб не плакати
Настав їх час, пора їм захищати Україну, яка скорочується кожний день.
Мільйони цих дармоїдів сидять в тилу та займаються корупцією.
На фронт їх всіх, даомоїдів.
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Вона всім зрозуміла. Але ще більше зрозуміліше, що кацапи так діють з однією і тією тактикою майже рік. Невже рішень і протидій немає?