Армия РФ пытается окружить Угледар, - DeepState. КАРТА

Россияне пытаются атаковать Угледар в Донецкой области с флангов.

Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Последние дни противник активизировался на двух участках - западнее Павловки и возле Водяного. Цель данной акции понятна - обойти Угледар и взять его в кольцо, потому что количество неудачных попыток врага штурмовать во фронт измеряется уже сотнями раз. Кацапы цели не достигли, но имеют частичный успех. ЛБЗ в том районе уточняется.", - отмечают осинтеры.

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