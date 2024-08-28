Від початку повномасштабної війни з Донеччини евакуювали 1,468 млн цивільних, - ОВА

Із підконтрольної українській владі території Донецької області від початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали 1,468 млн цивільних осіб, зокрема 177 180 дітей

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін.

"Станом на 24 лютого 2022 року на підконтрольній української влади території Донеччини знаходилося близько 1,973 млн осіб, а з 26 лютого почалася евакуація. І станом на сьогодні в ході проведення заходів з евакуації силами органів усіх рівнів влади, а також добровольчих формувань, волонтерів, або самостійно люди виїжджали, загалом було евакуйовано 1 млн 468 тис. осіб цивільного населення, з яких 177 180 дітей та близько 45 000 осіб з інвалідністю", - сказав він.

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Петлін зазначив, що станом на вечір 27 серпня на підконтрольній українській владі території Донеччини залишилося близько 399 тис. осіб, з яких приблизно 52 тис. - у зоні активних бойових дій.

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