С начала полномасштабной войны с Донбасса эвакуировали 1,468 млн гражданских, - ОВА

С подконтрольной украинской власти территории Донецкой области с начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали 1,468 млн гражданских лиц, в том числе 177 180 детей

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Дмитрий Петлин.

"По состоянию на 24 февраля 2022 года на подконтрольной украинской власти территории Донетчины находилось около 1,973 млн человек, а с 26 февраля началась эвакуация. И на сегодня в ходе проведения мероприятий по эвакуации силами органов всех уровней власти, а также добровольческих формирований, волонтеров, или самостоятельно люди выезжали, всего было эвакуировано 1 млн 468 тыс. человек гражданского населения, из которых 177 180 детей и около 45 000 человек с инвалидностью", - сказал он.

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Петлин отметил, что по состоянию на вечер 27 августа на подконтрольной украинской власти территории Донетчины осталось около 399 тыс. человек, из которых около 52 тыс. - в зоне активных боевых действий.

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