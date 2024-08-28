Со 2 сентября в Покровске не будут работать банки, только банкоматы, - ОВА

В Покровске Донецкой области с понедельника не будут работать банковские учреждения.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"До конца недели в Покровске работают еще банковские учреждения. С понедельника будут работать только банкоматы. Банковских учреждений не будет", - отметил он.

По словам главы ОГА, в городе до сих пор остаются 38 тысяч человек и около 1900 детей.

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