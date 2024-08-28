Со 2 сентября в Покровске не будут работать банки, только банкоматы, - ОВА
В Покровске Донецкой области с понедельника не будут работать банковские учреждения.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"До конца недели в Покровске работают еще банковские учреждения. С понедельника будут работать только банкоматы. Банковских учреждений не будет", - отметил он.
По словам главы ОГА, в городе до сих пор остаются 38 тысяч человек и около 1900 детей.
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Тільки на білоруському кордоні стоїть 120-ти тисячне угрупування військ ЗСУ, яке перевершує по чисельності кількість солдат ЗСУ в Донецький області.
Ще сотні тисяч прикордонників, військових стоять на західному кордоні, на кордоні з Молдовою.
Для чого вони там, захищатися від поляків чи румунів?
здадуть....
Это будет ощутимая потеря
Шо це взагалі за херня