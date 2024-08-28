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Новости Война
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Со 2 сентября в Покровске не будут работать банки, только банкоматы, - ОВА

У Покровську з понеділка не працюватимуть банки

В Покровске Донецкой области с понедельника не будут работать банковские учреждения.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"До конца недели в Покровске работают еще банковские учреждения. С понедельника будут работать только банкоматы. Банковских учреждений не будет", - отметил он.

По словам главы ОГА, в городе до сих пор остаются 38 тысяч человек и около 1900 детей.

Также читайте: 1,1 тыс. дронов, РЭБ и другую технику передали защитникам Покровска. ФОТОрепортаж

Автор: 

банки (1935) Донецкая область (9562) Покровск (583)


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Топ комментарии
+12
Майже вже офіційно, влада готує місто Покровськ для передачі пуйлу, згідно домовленостей.
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28.08.2024 15:13
+11
Хорошо, что с клумбами успели...
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28.08.2024 15:16
+8
Немає жодного сенсу обговорювати події на фронті, доки воюючою країною керує клоун. Його т.зв. "Прес-конференція" - зайве тому підтвердження.
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28.08.2024 15:32
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Майже вже офіційно, влада готує місто Покровськ для передачі пуйлу, згідно домовленостей.
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28.08.2024 15:13 Ответить
Не похер. Які пропозиції?
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28.08.2024 15:26 Ответить
Нарешті вже потрібно використати резерви ЗСУ та інших силових структур Сил оборони України, щоб припинити просування рашистів.
Тільки на білоруському кордоні стоїть 120-ти тисячне угрупування військ ЗСУ, яке перевершує по чисельності кількість солдат ЗСУ в Донецький області.
Ще сотні тисяч прикордонників, військових стоять на західному кордоні, на кордоні з Молдовою.
Для чого вони там, захищатися від поляків чи румунів?
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28.08.2024 15:35 Ответить
спершу потрібно добряче від3.14дити зелене шапито...тоді зьявляться і резерви ЗСУ на потрібному напрямку....
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28.08.2024 15:53 Ответить
Особливо українцям у Павлограді чи Дніпрі! Ви звідки, такий похєріст?
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28.08.2024 15:27 Ответить
ну українціж мовчать . просто радуються бавовні в курську або ростові. а про сдачу покровська ніхто нічого не говорить. навідь в телеграм каналах все ок значиь. яксь так
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28.08.2024 15:30 Ответить
Взагалі-то у русні і людей і техніки більше. Окупують місто чи не окупують - не відомо. А будуть просто "розбирати" артилерією
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28.08.2024 16:33 Ответить
Хорошо, что с клумбами успели...
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28.08.2024 15:16 Ответить
А як з тротуарною плиткою? Передплату хоч встигли "підрядникам" - прокладкам перерахувати?
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28.08.2024 15:41 Ответить
Місцеві пишуть що поліція і СБУ вже втекли, як із Херсону в перші дні.
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28.08.2024 15:18 Ответить
це знак
здадуть....
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28.08.2024 15:21 Ответить
Не втекли, а організовано евакуювались.
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28.08.2024 15:42 Ответить
Читав десь в коментах у Дипстейтів позавчора, що банки вже почали демонтувати банкомати.
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28.08.2024 15:25 Ответить
настав час випускати татарова (не смішно мені)
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28.08.2024 15:27 Ответить
Город сдают - факт
Это будет ощутимая потеря
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28.08.2024 15:29 Ответить
Немає жодного сенсу обговорювати події на фронті, доки воюючою країною керує клоун. Його т.зв. "Прес-конференція" - зайве тому підтвердження.
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28.08.2024 15:32 Ответить
готовий поспорити, що сміття на нових пікапах, вже давно здриснуло з Покровська
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28.08.2024 15:34 Ответить
Клумби зате встигли зробити.
Шо це взагалі за херня
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28.08.2024 15:35 Ответить
Це як....готують до здачі.....зелена мразото
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28.08.2024 15:54 Ответить
Донецька область буде здана по адмінкордонах. Далі "будуть" перемовини про Запоріжську та Херсонську в "обмін" на Курську. Написав в лапках, бо насправді перемовини вже були.
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28.08.2024 15:57 Ответить
Особисто я сподіваюся що перше: **** не обдурить Зеленського; друге: Зеленський з ****** не обдурять Захід.
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28.08.2024 16:03 Ответить
Дальше будет "обмен" 2.5% оккупированной Харьковской на Суджу с окрестностями. И то маловероятно.
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28.08.2024 16:12 Ответить
Ну якщо Покровськ здадуть без бою (бо нема ким обороняти), то Курська операція стане не перемогою, а провалом.
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28.08.2024 16:26 Ответить
Вчора ЗЕ на пресконференції закликав Татарова різати чеченців під Покровськом?
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28.08.2024 19:37 Ответить
 
 