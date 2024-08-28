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Новости Фото Война
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1,1 тыс. дронов, РЭБ и другую технику передали защитникам Покровска. ФОТОРЕПОРТАЖ

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передает еще одну партию FPV-дронов и техники бригадам, которые защищают Украину в районе Покровска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Защитники получат 1150 дронов, робот-разминировщик для саперов, квадроциклы для эвакуации раненых и штурмов, "Мавики" для корректировки артиллерии, средства окопного РЭБ, зарядные станции, а также передвижные авторемонтные мастерские (ПАРМ).

Стоимость помощи - около 30 млн грн.

"Техника наших военных очень пострадала в Покровске, и мы укомплектовали ПАРМы инструментами и запчастями. Квадроциклы - в первую очередь в них нуждается эвакуация раненых. .... Мы за эти 10 дней были на Сумском направлении, помогая тем, кто сейчас за границей. Были на Харьковском направлении. А сейчас мы снова едем на Покровск. Там - настоящий ад. россияне идут на штурм, несмотря на потери. Должны сделать все возможное, чтобы этих потерь было больше", - подчеркнул Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко отчитался, что потратил на помощь ВСУ 6 млрд грн. ФОТОрепортаж

Порошенко передав партію допомоги захисникам на Покровський напрямок
Порошенко передав партію допомоги захисникам на Покровський напрямок
Порошенко передав партію допомоги захисникам на Покровський напрямок
Порошенко передав партію допомоги захисникам на Покровський напрямок
Порошенко передав партію допомоги захисникам на Покровський напрямок
Порошенко передав партію допомоги захисникам на Покровський напрямок
Порошенко передав партію допомоги захисникам на Покровський напрямок

Автор: 

помощь (7800) Порошенко Петр (19600) Покровск (593)


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Топ комментарии
+17
Ось "Зе", дивись, хто справжній патріот, а не ти, що знаючи про ймовірність в 100% про ракетно-дроновий обстріл України 26.08.2024 року, замість спорудження укриттів, попередження населення, займався боротьбою з плакатами на білбордах ЄС з написами: "Армія, мова, віра"!
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28.08.2024 12:54
+16
Дякую пане Президенте, від щирого серця! Бережи Вас Боже! Здоров'я і наснаги Вам!
І...пробачте всіх нас, що нас, справжніх розумних українців, виявилось так мало, що населення України виявилось інфікованим на 73а% рашенсько-сепарською пропагандою, та було використане бандою ***** і його хрипатого пі*дюка-кривляки для узурпації влади та знищення України і українців.
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28.08.2024 12:57
+14
Якщо хтось скаже, що це піар- то я ЗА такий піар!!!
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28.08.2024 13:06
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Правила форума Совет форумчан
Ось "Зе", дивись, хто справжній патріот, а не ти, що знаючи про ймовірність в 100% про ракетно-дроновий обстріл України 26.08.2024 року, замість спорудження укриттів, попередження населення, займався боротьбою з плакатами на білбордах ЄС з написами: "Армія, мова, віра"!
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28.08.2024 12:54 Ответить
Дякую пане Президенте, від щирого серця! Бережи Вас Боже! Здоров'я і наснаги Вам!
І...пробачте всіх нас, що нас, справжніх розумних українців, виявилось так мало, що населення України виявилось інфікованим на 73а% рашенсько-сепарською пропагандою, та було використане бандою ***** і його хрипатого пі*дюка-кривляки для узурпації влади та знищення України і українців.
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28.08.2024 12:57 Ответить
"Передали". Кто то неизвестный взял и передал.
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28.08.2024 13:03 Ответить
Якщо хтось скаже, що це піар- то я ЗА такий піар!!!
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28.08.2024 13:06 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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28.08.2024 13:19 Ответить
Реально крутий дід.Президент за якого не соромно.
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28.08.2024 13:35 Ответить
І як завжди Порошенко!
Але ж яка "потужна і незламна" персконференція в хрипатого чувирла!
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28.08.2024 13:38 Ответить
зелений відосики потужні передає ЗСУ. отож. Порошенку велика подяка за його патриотизм до України.
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28.08.2024 13:42 Ответить
Єдиний справжній Президент за 33 роки Незалежності
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28.08.2024 13:53 Ответить
Ні без вад но таки да.
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28.08.2024 14:10 Ответить
ніхто його до лику святих і не підносить, просто крім пороха і частково юща(десь пропав на пасіках, хоча як президент мав кататись по світу пропагувати допомогу Україні) інші були нікчемами або ворогами.
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28.08.2024 14:30 Ответить
Як ніхто його до лику святих не підностить? А ********? А оточення? А Лещенко його з Святим Володимиром Великим порівняв? І ще багато хто це робить. Частково ющер це як? Від пупа до землі або від пуп до лоба? Цей селюк, якого зробили президентом, нічого не зробив для держави та поспріял приходу до влади янека з ригами. А де вого зараз? Та у Безрадичах, а ось де його виводок особливо сини ось шо цікаво? Бо воно ж вважає себе та своіх синів українцями а багато кого називав
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28.08.2024 14:47 Ответить
Ей Ви щось наплутали я не про найвеличнішого лідара писав
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28.08.2024 14:49 Ответить
Та я вже вибачився.
Як чую слово "святий" так відразу оця харя перед очами вспливає.
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28.08.2024 14:53 Ответить
Аааа, пробачте, шановний, то я не за Пороха написав а за пісюаніста-крадія Вальодью. За ющера думку не міняю.
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28.08.2024 14:48 Ответить
Ай яй яй, а хто ж це зробив?!
Шо, знову отой "клятий баріга"?
Чоколядний такий він разтакий та негарний як піариться та любить лайки.
Не то що найскромнійший та одночасно найвяличнийший трошкі прострочений "не барига" а писюаніст-крадій Вальодья ібн Саши ібн Параши.
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28.08.2024 14:09 Ответить
Хто-небудь може пояснити: Чому сьогодні в подібній новині прізвище Ахметова було в заголовку, а тут прізвища Порошенка немає?
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28.08.2024 15:05 Ответить
 
 