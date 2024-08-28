1,1 тыс. дронов, РЭБ и другую технику передали защитникам Покровска. ФОТОРЕПОРТАЖ

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передает еще одну партию FPV-дронов и техники бригадам, которые защищают Украину в районе Покровска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Защитники получат 1150 дронов, робот-разминировщик для саперов, квадроциклы для эвакуации раненых и штурмов, "Мавики" для корректировки артиллерии, средства окопного РЭБ, зарядные станции, а также передвижные авторемонтные мастерские (ПАРМ).

Стоимость помощи - около 30 млн грн.

"Техника наших военных очень пострадала в Покровске, и мы укомплектовали ПАРМы инструментами и запчастями. Квадроциклы - в первую очередь в них нуждается эвакуация раненых. .... Мы за эти 10 дней были на Сумском направлении, помогая тем, кто сейчас за границей. Были на Харьковском направлении. А сейчас мы снова едем на Покровск. Там - настоящий ад. россияне идут на штурм, несмотря на потери. Должны сделать все возможное, чтобы этих потерь было больше", - подчеркнул Порошенко.

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