1,1 тыс. дронов, РЭБ и другую технику передали защитникам Покровска. ФОТОРЕПОРТАЖ
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передает еще одну партию FPV-дронов и техники бригадам, которые защищают Украину в районе Покровска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Защитники получат 1150 дронов, робот-разминировщик для саперов, квадроциклы для эвакуации раненых и штурмов, "Мавики" для корректировки артиллерии, средства окопного РЭБ, зарядные станции, а также передвижные авторемонтные мастерские (ПАРМ).
Стоимость помощи - около 30 млн грн.
"Техника наших военных очень пострадала в Покровске, и мы укомплектовали ПАРМы инструментами и запчастями. Квадроциклы - в первую очередь в них нуждается эвакуация раненых. .... Мы за эти 10 дней были на Сумском направлении, помогая тем, кто сейчас за границей. Были на Харьковском направлении. А сейчас мы снова едем на Покровск. Там - настоящий ад. россияне идут на штурм, несмотря на потери. Должны сделать все возможное, чтобы этих потерь было больше", - подчеркнул Порошенко.
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І...пробачте всіх нас, що нас, справжніх розумних українців, виявилось так мало, що населення України виявилось інфікованим на 73а% рашенсько-сепарською пропагандою, та було використане бандою ***** і його хрипатого пі*дюка-кривляки для узурпації влади та знищення України і українців.
Але ж яка "потужна і незламна" персконференція в хрипатого чувирла!
Як чую слово "святий" так відразу оця харя перед очами вспливає.
Шо, знову отой "клятий баріга"?
Чоколядний такий він разтакий та негарний як піариться та любить лайки.
Не то що найскромнійший та одночасно найвяличнийший трошкі прострочений "не барига" а писюаніст-крадій Вальодья ібн Саши ібн Параши.