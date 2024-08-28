1,1 тис. дронів, РЕБ та іншу техніку передали оборонцям Покровська. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передає ще одну партію FPV-дронів та техніки бригадам, які боронять Україну в районі Покровська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Захисники отримають 1150 дронів, робот-розміновувач для саперів, квадроцикли для евакуації поранених та штурмів, "Мавіки" для коригування артилерії, засоби окопного РЕБ, зарядні станції, а також пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ).

Вартість допомоги - близько 30 млн грн.

"Техніка наших військових дуже постраждала в Покровську, і ми укомплектували ПАРМи іструментами та запчастинами. Квадроцикли – в першу чергу їх потребує евакуація поранених. ... Ми за ці 10 днів були на Сумському напрямку, допомагаючи тим, хто зараз за кордоном. Були на Харківському напрямку. А зараз ми знову їдемо на Покровськ. Там – справжнє пекло. росіяни йдуть на штурм, незважаючи на втрати. Маємо зробити все можливе, щоб цих втрат було більше", - наголосив Порошенко.

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