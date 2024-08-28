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Новини Фото Війна
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1,1 тис. дронів, РЕБ та іншу техніку передали оборонцям Покровська. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передає ще одну партію FPV-дронів та техніки бригадам, які боронять Україну в районі Покровська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Захисники отримають 1150 дронів, робот-розміновувач для саперів, квадроцикли для евакуації поранених та штурмів, "Мавіки" для коригування артилерії, засоби окопного РЕБ, зарядні станції, а також пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ). 

Вартість допомоги - близько 30 млн грн.

"Техніка наших військових дуже постраждала в Покровську, і ми укомплектували ПАРМи іструментами та запчастинами. Квадроцикли – в першу чергу їх потребує евакуація поранених. ... Ми за ці 10 днів були на Сумському напрямку, допомагаючи тим, хто зараз за кордоном. Були на Харківському напрямку. А зараз ми знову їдемо на Покровськ. Там – справжнє пекло. росіяни йдуть на штурм, незважаючи на втрати. Маємо зробити все можливе, щоб цих втрат було більше", - наголосив Порошенко.

Читайте: Порошенко прозвітував, що витратив на допомогу ЗСУ 6 млрд грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Порошенко передав партію допомоги захисникам на Покровський напрямок
Порошенко передав партію допомоги захисникам на Покровський напрямок
Порошенко передав партію допомоги захисникам на Покровський напрямок
Порошенко передав партію допомоги захисникам на Покровський напрямок
Порошенко передав партію допомоги захисникам на Покровський напрямок
Порошенко передав партію допомоги захисникам на Покровський напрямок
Порошенко передав партію допомоги захисникам на Покровський напрямок

Автор: 

допомога (8345) Порошенко Петро (15173) Покровськ (624)


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Топ коментарі
+17
Ось "Зе", дивись, хто справжній патріот, а не ти, що знаючи про ймовірність в 100% про ракетно-дроновий обстріл України 26.08.2024 року, замість спорудження укриттів, попередження населення, займався боротьбою з плакатами на білбордах ЄС з написами: "Армія, мова, віра"!
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28.08.2024 12:54
+16
Дякую пане Президенте, від щирого серця! Бережи Вас Боже! Здоров'я і наснаги Вам!
І...пробачте всіх нас, що нас, справжніх розумних українців, виявилось так мало, що населення України виявилось інфікованим на 73а% рашенсько-сепарською пропагандою, та було використане бандою ***** і його хрипатого пі*дюка-кривляки для узурпації влади та знищення України і українців.
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28.08.2024 12:57
+14
Якщо хтось скаже, що це піар- то я ЗА такий піар!!!
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28.08.2024 13:06
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Ось "Зе", дивись, хто справжній патріот, а не ти, що знаючи про ймовірність в 100% про ракетно-дроновий обстріл України 26.08.2024 року, замість спорудження укриттів, попередження населення, займався боротьбою з плакатами на білбордах ЄС з написами: "Армія, мова, віра"!
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28.08.2024 12:54 Відповісти
Дякую пане Президенте, від щирого серця! Бережи Вас Боже! Здоров'я і наснаги Вам!
І...пробачте всіх нас, що нас, справжніх розумних українців, виявилось так мало, що населення України виявилось інфікованим на 73а% рашенсько-сепарською пропагандою, та було використане бандою ***** і його хрипатого пі*дюка-кривляки для узурпації влади та знищення України і українців.
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28.08.2024 12:57 Відповісти
"Передали". Кто то неизвестный взял и передал.
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28.08.2024 13:03 Відповісти
Якщо хтось скаже, що це піар- то я ЗА такий піар!!!
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28.08.2024 13:06 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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28.08.2024 13:19 Відповісти
Реально крутий дід.Президент за якого не соромно.
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28.08.2024 13:35 Відповісти
І як завжди Порошенко!
Але ж яка "потужна і незламна" персконференція в хрипатого чувирла!
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28.08.2024 13:38 Відповісти
зелений відосики потужні передає ЗСУ. отож. Порошенку велика подяка за його патриотизм до України.
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28.08.2024 13:42 Відповісти
Єдиний справжній Президент за 33 роки Незалежності
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28.08.2024 13:53 Відповісти
Ні без вад но таки да.
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28.08.2024 14:10 Відповісти
ніхто його до лику святих і не підносить, просто крім пороха і частково юща(десь пропав на пасіках, хоча як президент мав кататись по світу пропагувати допомогу Україні) інші були нікчемами або ворогами.
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28.08.2024 14:30 Відповісти
Як ніхто його до лику святих не підностить? А ********? А оточення? А Лещенко його з Святим Володимиром Великим порівняв? І ще багато хто це робить. Частково ющер це як? Від пупа до землі або від пуп до лоба? Цей селюк, якого зробили президентом, нічого не зробив для держави та поспріял приходу до влади янека з ригами. А де вого зараз? Та у Безрадичах, а ось де його виводок особливо сини ось шо цікаво? Бо воно ж вважає себе та своіх синів українцями а багато кого називав
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28.08.2024 14:47 Відповісти
Ей Ви щось наплутали я не про найвеличнішого лідара писав
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28.08.2024 14:49 Відповісти
Та я вже вибачився.
Як чую слово "святий" так відразу оця харя перед очами вспливає.
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28.08.2024 14:53 Відповісти
Аааа, пробачте, шановний, то я не за Пороха написав а за пісюаніста-крадія Вальодью. За ющера думку не міняю.
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28.08.2024 14:48 Відповісти
Ай яй яй, а хто ж це зробив?!
Шо, знову отой "клятий баріга"?
Чоколядний такий він разтакий та негарний як піариться та любить лайки.
Не то що найскромнійший та одночасно найвяличнийший трошкі прострочений "не барига" а писюаніст-крадій Вальодья ібн Саши ібн Параши.
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28.08.2024 14:09 Відповісти
Хто-небудь може пояснити: Чому сьогодні в подібній новині прізвище Ахметова було в заголовку, а тут прізвища Порошенка немає?
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28.08.2024 15:05 Відповісти
 
 