1,1 тис. дронів, РЕБ та іншу техніку передали оборонцям Покровська. ФОТОрепортаж
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передає ще одну партію FPV-дронів та техніки бригадам, які боронять Україну в районі Покровська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Захисники отримають 1150 дронів, робот-розміновувач для саперів, квадроцикли для евакуації поранених та штурмів, "Мавіки" для коригування артилерії, засоби окопного РЕБ, зарядні станції, а також пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ).
Вартість допомоги - близько 30 млн грн.
"Техніка наших військових дуже постраждала в Покровську, і ми укомплектували ПАРМи іструментами та запчастинами. Квадроцикли – в першу чергу їх потребує евакуація поранених. ... Ми за ці 10 днів були на Сумському напрямку, допомагаючи тим, хто зараз за кордоном. Були на Харківському напрямку. А зараз ми знову їдемо на Покровськ. Там – справжнє пекло. росіяни йдуть на штурм, незважаючи на втрати. Маємо зробити все можливе, щоб цих втрат було більше", - наголосив Порошенко.
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І...пробачте всіх нас, що нас, справжніх розумних українців, виявилось так мало, що населення України виявилось інфікованим на 73а% рашенсько-сепарською пропагандою, та було використане бандою ***** і його хрипатого пі*дюка-кривляки для узурпації влади та знищення України і українців.
Але ж яка "потужна і незламна" персконференція в хрипатого чувирла!
Як чую слово "святий" так відразу оця харя перед очами вспливає.
Шо, знову отой "клятий баріга"?
Чоколядний такий він разтакий та негарний як піариться та любить лайки.
Не то що найскромнійший та одночасно найвяличнийший трошкі прострочений "не барига" а писюаніст-крадій Вальодья ібн Саши ібн Параши.