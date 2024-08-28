Із 2 вересня у Покровську не працюватимуть банки, тільки банкомати, - ОВА

У Покровську на Донеччині із понеділка не працюватимуть банківські установи.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"До кінця тижня в Покровську працюють ще банківські установи. З понеділка працюватимуть тільки банкомати. Банківських установ не буде", - зазначив він.

За словами глави ОВА, у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей.

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