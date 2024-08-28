Із 2 вересня у Покровську не працюватимуть банки, тільки банкомати, - ОВА
У Покровську на Донеччині із понеділка не працюватимуть банківські установи.
Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"До кінця тижня в Покровську працюють ще банківські установи. З понеділка працюватимуть тільки банкомати. Банківських установ не буде", - зазначив він.
За словами глави ОВА, у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей.
Топ коментарі
+12 Володимир Мик
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+11 Дан Корвин
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Тільки на білоруському кордоні стоїть 120-ти тисячне угрупування військ ЗСУ, яке перевершує по чисельності кількість солдат ЗСУ в Донецький області.
Ще сотні тисяч прикордонників, військових стоять на західному кордоні, на кордоні з Молдовою.
Для чого вони там, захищатися від поляків чи румунів?
здадуть....
Это будет ощутимая потеря
Шо це взагалі за херня