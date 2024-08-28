РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5417 посетителей онлайн
Новости
496 0

Сутки на Донетчине: под вражескими ударами 3 района, есть жертвы и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки обстрілів Донеччини

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Селидово ранены 2 человека, поврежден дом. Утром в Измайловке Кураховской громады россияне убили 4 человека, разрушили дом; в Горняке повреждены 3 частных дома и 2 многоэтажки. В Мирнограде обстреляна промзона, повреждены 9 домов. Под огнем - Очеретинская, Марьинская и Гродовская громады.

Краматорский район

В Закитном Лиманской громады 1 дом разрушен и 1 поврежден; еще 1 дом разрушен в Торском. В Константиновке поврежден торговый павильон и социальное учреждение.

Также смотрите: Армия РФ пытается окружить Угледар, - DeepState. КАРТА

Бахмутский район

В Часовоярской громаде 2 человека погибли, повреждены 16 частных домов в 2 многоэтажки.

Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини

Автор: 

обстрел (26982) Донецкая область (9562)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 