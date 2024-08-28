Сутки на Донетчине: под вражескими ударами 3 района, есть жертвы и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Селидово ранены 2 человека, поврежден дом. Утром в Измайловке Кураховской громады россияне убили 4 человека, разрушили дом; в Горняке повреждены 3 частных дома и 2 многоэтажки. В Мирнограде обстреляна промзона, повреждены 9 домов. Под огнем - Очеретинская, Марьинская и Гродовская громады.
Краматорский район
В Закитном Лиманской громады 1 дом разрушен и 1 поврежден; еще 1 дом разрушен в Торском. В Константиновке поврежден торговый павильон и социальное учреждение.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде 2 человека погибли, повреждены 16 частных домов в 2 многоэтажки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль