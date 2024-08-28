Сутки на Донетчине: под вражескими ударами 3 района, есть жертвы и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Селидово ранены 2 человека, поврежден дом. Утром в Измайловке Кураховской громады россияне убили 4 человека, разрушили дом; в Горняке повреждены 3 частных дома и 2 многоэтажки. В Мирнограде обстреляна промзона, повреждены 9 домов. Под огнем - Очеретинская, Марьинская и Гродовская громады.

Краматорский район

В Закитном Лиманской громады 1 дом разрушен и 1 поврежден; еще 1 дом разрушен в Торском. В Константиновке поврежден торговый павильон и социальное учреждение.

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Бахмутский район

В Часовоярской громаде 2 человека погибли, повреждены 16 частных домов в 2 многоэтажки.









