Погибла семья из 4 человек: РФ сбросила КАБ на Измайловку Донецкой области. ФОТО

Российские войска сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

КАБ попал по частному сектору, в частности по дому.

"Под завалами домовладения погибла целая семья - 45 и 53-летние родители, а также их сын 17 и дочь 24 лет. Их тела из-под остатков дома деблокировали спасатели", - говорится в сообщении.

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