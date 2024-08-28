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Погибла семья из 4 человек: РФ сбросила КАБ на Измайловку Донецкой области. ФОТО

Российские войска сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

КАБ попал по частному сектору, в частности по дому.

"Под завалами домовладения погибла целая семья - 45 и 53-летние родители, а также их сын 17 и дочь 24 лет. Их тела из-под остатков дома деблокировали спасатели", - говорится в сообщении.

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РФ скинула КАБ на Ізмайлівку Донецької області. Загинула родина - 4 особи

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обстрел (27151) Донецкая область (9648) КАБ (356)


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28.08.2024 10:59 Ответить
Тварі! Та які там тварі - виродки людської спільноти!
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28.08.2024 11:00 Ответить
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28.08.2024 11:30 Ответить
Ось так рашиська орда щоденно воює з мирним населенням ,будь проклята навіки фашиська росія і дибільний народ цього злочинного терористичного утворення під назвою рф.
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28.08.2024 11:48 Ответить
 
 