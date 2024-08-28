Загинула родина із 4 осіб: РФ скинула КАБ на Ізмайлівку Донецької області. ФОТО

Російські війська скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району Донеччини.

Про це повідомила прокуратура Донеччини, інформує Цензор.НЕТ.

КАБ влучив по приватному сектору, зокрема по будинку.

"Під завалами домоволодіння загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники", - йдеться в повідомленні.

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