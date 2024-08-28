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Загинула родина із 4 осіб: РФ скинула КАБ на Ізмайлівку Донецької області. ФОТО

Російські війська скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району Донеччини.

Про це повідомила прокуратура Донеччини, інформує Цензор.НЕТ.

КАБ влучив по приватному сектору, зокрема по будинку.

"Під завалами домоволодіння загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники", - йдеться в повідомленні.

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РФ скинула КАБ на Ізмайлівку Донецької області. Загинула родина - 4 особи

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) КАБ (357)


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28.08.2024 10:59 Відповісти
Тварі! Та які там тварі - виродки людської спільноти!
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28.08.2024 11:00 Відповісти
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28.08.2024 11:30 Відповісти
Ось так рашиська орда щоденно воює з мирним населенням ,будь проклята навіки фашиська росія і дибільний народ цього злочинного терористичного утворення під назвою рф.
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28.08.2024 11:48 Відповісти
 
 