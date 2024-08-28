Доба на Донеччині: під ворожими ударами 3 райони, є жертви та руйнування. ФОТОрепортаж
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Селидовому поранено 2 людини, пошкоджено будинок. Зранку в Ізмайлівці Курахівської громади росіяни вбили 4 людей, зруйнували будинок; у Гірнику пошкоджено 3 приватні будинки і 2 багатоповерхівки. У Мирнограді обстріляна промзона, пошкоджено 9 будинків. Під вогнем - Очеретинська, Мар'їнська і Гродівська громади.
Краматорський район
У Закітному Лиманської громади 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено; ще 1 будинок зруйновано у Торському. У Костянтинівці пошкоджено торговий павільйон і соціальний заклад.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді 2 людини загинули, пошкоджені 16 приватних будинків в 2 багатоповерхівки.
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