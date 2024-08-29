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Новости Фото Война
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Бои носят исключительно жесткий характер: Сирский провел несколько дней на Покровском направлении. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько дней подряд работал в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении. Там сейчас самая сложная ситуация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главкома.

"Работал несколько дней подряд в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация. Работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения для укрепления обороны и уничтожения наступающего противника", - сообщил Сырский.

Сирський відвідав Покровський напрямок

Наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного Яров, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово.

Как отметил главком, бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск.

Сирський відвідав Покровський напрямок
Сирський відвідав Покровський напрямок

"Наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника. Чрезвычайную стойкость показывают воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой враг несет большие потери", - добавил Сырский.

"Также хочу отметить военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 150-й отдельной механизированной бригады, которые не оставляют никаких шансов врагам вернуться живыми и невредимыми с поля боя", - отметил главком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток произошло 98 боевых столкновений, враг особенно активен на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

Сырский отметил: "В таких условиях наша главная задача - усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств. Собственно решению этих вопросов и была посвящена моя работа".

Сирський відвідав Покровський напрямок

"Горжусь героизмом наших воинов. Делаем все для нашей победы. Слава Украине", - резюмировал Сырский.

Также читайте: Ситуация тяжелая и неконтролируемая: Бои уже в окрестностях Селидово, - Deep State

Автор: 

боевые действия (4049) Александр Сырский (589) Покровск (593)


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Топ комментарии
+21
Про це й казав недавно пан Бутусов ( Всі дивляться на карту і слухають брехливі звіти,але з супутника ситуація зовсім інша(
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29.08.2024 17:57
+12
А Безугла сказала шо теж була біля Покровського - Сирського не зустріла - побігала по окопах - пусті - за 100 м кацапи перегукуються
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29.08.2024 17:55
+10
Попробую повангувати (((. Хайп від курська ВЖЕ проходить. На Луганщині і Донеччині ввели в бій нахапаних ТЦК, ТРОшників і зеків які мають в кращому випадку АК74, і НОЛЬ мотивації - що дозволить путлеру швидко навченими частинами їх ПЕРЕМОЛОТИ і ЗАХОПИТИ максимум територій. Що буде далі?? Захоплене - залишиться за мацквой а курськ - здадуть. ОТАКА моя оцінка діяльності хайпожерів і шукачів тимчасових "ПАБЄД"((
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29.08.2024 18:09
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29.08.2024 17:55 Ответить
А Безугла сказала шо теж була біля Покровського - Сирського не зустріла - побігала по окопах - пусті - за 100 м кацапи перегукуються
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29.08.2024 17:55 Ответить
вєчєрній відосик - "фортеця селидове"
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29.08.2024 17:56 Ответить
А з ким це він проводить нараду? Футболочки не схожі на військову форму.

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29.08.2024 17:57 Ответить
Так и "Барс" не в уставном ММ-14( брюки, футболка тоже левая).
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29.08.2024 19:07 Ответить
Про це й казав недавно пан Бутусов ( Всі дивляться на карту і слухають брехливі звіти,але з супутника ситуація зовсім інша(
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29.08.2024 17:57 Ответить
Да ***,тяжелее всего работать в штабах,бедолаги круглосуточно воюют.
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29.08.2024 17:57 Ответить
невже відійдемо і відпокровська та селидового?
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29.08.2024 17:57 Ответить
Ні, я вже покалдував...
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29.08.2024 18:04 Ответить
Ну по Донбасу два варіанти:
- або стратегічна задумка головкома, щоб потім десь в..ть.
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29.08.2024 19:31 Ответить
Селидово і Частку хана ..На що тільки надіятися коли одні в бою вмирають інші Тойоти купляють
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29.08.2024 18:01 Ответить
Попробую повангувати (((. Хайп від курська ВЖЕ проходить. На Луганщині і Донеччині ввели в бій нахапаних ТЦК, ТРОшників і зеків які мають в кращому випадку АК74, і НОЛЬ мотивації - що дозволить путлеру швидко навченими частинами їх ПЕРЕМОЛОТИ і ЗАХОПИТИ максимум територій. Що буде далі?? Захоплене - залишиться за мацквой а курськ - здадуть. ОТАКА моя оцінка діяльності хайпожерів і шукачів тимчасових "ПАБЄД"((
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29.08.2024 18:09 Ответить
😢
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29.08.2024 18:15 Ответить
Коли машина без гальм летить до краю обриву, то не треба бути Вангою, щоб передбачити фінал.
Набагато цікавіше було б послухати ваші пропозиції що робити в такій ситуації. Тільки без порад «капітана очевидність»: терміново будувати оборонні лінії, перекинути на Покровськ усі наявні резерви тощо.
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29.08.2024 18:53 Ответить
Ще по темі Швець : https://www.youtube.com/watch?v=_qwyZYbcoFU
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29.08.2024 18:16 Ответить
Як послухав ти Швеця
Зразу дай собі в торця!
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29.08.2024 18:22 Ответить
нажимайте пробел и ссылка будет синего цвета
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29.08.2024 18:23 Ответить
....і тому,як говорить Буданов,Сир знімає грамотних командирів і призначає різних сумнівних му.даків,які розвалюють оборону....
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29.08.2024 18:18 Ответить
Заздалегідь нові укріплені позиції, де вони ???
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29.08.2024 18:19 Ответить
Безмозгла вже там була(народ не воює в окопах там ,чомусь(
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29.08.2024 19:09 Ответить
Бачив повідомлення що ті позиції облаштовані в місцях де складно вести оборону, тому військові їх не використовують

Якщо не помиляюсь те саме говорив Бутусов ще щодо Харькова
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29.08.2024 19:44 Ответить
То це не укріплення,а тупий капкан((А хто планував,того й за сраку брати((
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29.08.2024 20:00 Ответить
Їх обходять або руйнують

Тому їх залишають при першій можливості
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29.08.2024 20:00 Ответить
Ну і ... ??? Де надважка ситуація ? Я думав будуть якісь фото з фронту.
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29.08.2024 18:29 Ответить
селфі побачили, коли ворога зупините, генерал?
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29.08.2024 18:30 Ответить
Грубо кажучи:погнав війська на курськ,щоб здати Покровськ.
Чому всі знають то і не можуть зарадити того?
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29.08.2024 18:40 Ответить
Приехал Главком и давай указания комбригам раздавать. Десятки промежуточных генералов довольны: на фото не попадем, но можно спокойно ворон считать...
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29.08.2024 18:47 Ответить
В Дніпрі сирени швидких не замовкають...
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29.08.2024 18:50 Ответить
...забезпечити бригади достатньою кількістю *********** та інших матеріально-технічних засобів. Власне вирішенню цих питань і була присвячена моя робота". Джерело:

Єрмак попередив: Саша, ляпнеш хоч щось про оборонні лінії, укріпрайони - звільню нахер!
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29.08.2024 18:58 Ответить
По "курську" ейфорії вже нема? А Донеччину здає з кожним днем більше.
За то тримав найвище військове звання.
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29.08.2024 19:08 Ответить
А які системи треба Україні,щоб збивати москальські літаки ,котрі кабами там ********?Раз Ф-16 десь іншим зайняті(
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29.08.2024 19:10 Ответить
"Захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних Сил Олексій Месь, - Повітряне командування "Захід"...
26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА".
В Україні розбився F-16 в понеділок, - https://www.wsj.com/world/ukrainian-f-16-is-destroyed-in-crash-4f6d66f6?mod=Searchresults_pos1&page=1 WSJ з посиланням на офіційного представника США...

Сталось це під час масового російського ракетного обстрілу України.
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29.08.2024 19:30 Ответить
Ви хочете щоб 10 старих літаків які хотіли списати в 28 році навіть модернізованих до блок 50... боролись з 130 орківськими су35?

Поки їх не буде хоча б 30 шт, їх участь збивати ракети іто один уже сам впав при цьому
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29.08.2024 19:35 Ответить
Уточнення їх не 10... амери пишуть що передали тільки 6... тим більше що їм робити на Донбасі
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29.08.2024 19:41 Ответить
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29.08.2024 19:35 Ответить
Ситуация на Донбассе вышла из-под контроля. Выглядит, что наш фронт на Донбассе рухнул, - офицер бригады НГУ «Азов» https://t.me/RomPonomarenko/1066 Роман Пономаренко

По его словам:
▪️Оборона ВСУ дезорганизована, войска уставшие, ослабленные, а многие подразделения - деморализованы.
▪️Пополнение, которое получается, в основном "бусифицированное", и не помогает, а наоборот - усложняет боевую работу частей.
▪️Россияне не прорываются глубоко, потому что их войска так же истощены, как и наши.
▪️ВС РФ сохраняют значительное количественное преимущество, и имеют безграничные запасы боеприпасов. Поэтому их наступление продолжается, остановить его мы пока не можем. И не операция ВСУ на Курщине тому причиной.
▪️Следовало бы ввести более эффективные меры для улучшения дисциплины в армии. Сейчас положение на грани, а принудительно мобилизованное пополнение его только усугубляет.
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29.08.2024 19:41 Ответить
а де ж наші каби? взяли орки місто, а ми їх там кабами і закопали. та щось не на часі.
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29.08.2024 19:41 Ответить
Каби потрібно чимось кидати, для цього необхідно отримати паритет в повітрі... поки не буде хоча 30 ф16... про це можна забути

якщо каби і будуть кидати то там де мало орківської авіації та можна непомітно добратись на малих висотах ...
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29.08.2024 19:58 Ответить
щоб отримати паритет у повітрі потрібно 30 ф35, а не старого мотлоху.
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29.08.2024 20:13 Ответить
Нардеп Безуглая недавно побывала в блиндажах и окопах возле Новогродовки. Никого в окопах нет, ни души! Русские Z-военкоры удивляются паническому бегству ВСУ с поля боя и оставлению населённых пунктов на покровском направлении. Говорят, что это, возможно, какой-то хитрый план украинского генералитета. Но скорее всего это полный провал, хаос и потеря управления в войсках.
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29.08.2024 22:12 Ответить
На початку війни писали що у кацапів великі втрати серед високих чинів тому, що через поганий звязок та погане управління ті вимушені самі керувати військами на передку.
Тобто тепер грьобані зелені покидьки докерувались до того що головнокомандуючий сам керує військами на передку....якщо те що там відбувається взагалі можна назвати керованим процесом.
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29.08.2024 22:41 Ответить
Не розумію що відбувається.
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30.08.2024 03:10 Ответить
 
 