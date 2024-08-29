Бои носят исключительно жесткий характер: Сирский провел несколько дней на Покровском направлении. ФОТОрепортаж
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько дней подряд работал в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении. Там сейчас самая сложная ситуация.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главкома.
"Работал несколько дней подряд в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация. Работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения для укрепления обороны и уничтожения наступающего противника", - сообщил Сырский.
Наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного Яров, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово.
Как отметил главком, бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск.
"Наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника. Чрезвычайную стойкость показывают воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой враг несет большие потери", - добавил Сырский.
"Также хочу отметить военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 150-й отдельной механизированной бригады, которые не оставляют никаких шансов врагам вернуться живыми и невредимыми с поля боя", - отметил главком.
Сырский отметил: "В таких условиях наша главная задача - усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств. Собственно решению этих вопросов и была посвящена моя работа".
"Горжусь героизмом наших воинов. Делаем все для нашей победы. Слава Украине", - резюмировал Сырский.
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- або стратегічна задумка головкома, щоб потім десь в..ть.
Набагато цікавіше було б послухати ваші пропозиції що робити в такій ситуації. Тільки без порад «капітана очевидність»: терміново будувати оборонні лінії, перекинути на Покровськ усі наявні резерви тощо.
Зразу дай собі в торця!
Якщо не помиляюсь те саме говорив Бутусов ще щодо Харькова
Тому їх залишають при першій можливості
Чому всі знають то і не можуть зарадити того?
Єрмак попередив: Саша, ляпнеш хоч щось про оборонні лінії, укріпрайони - звільню нахер!
За то тримав найвище військове звання.
26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА".
В Україні розбився F-16 в понеділок, - https://www.wsj.com/world/ukrainian-f-16-is-destroyed-in-crash-4f6d66f6?mod=Searchresults_pos1&page=1 WSJ з посиланням на офіційного представника США...
Сталось це під час масового російського ракетного обстрілу України.
Поки їх не буде хоча б 30 шт, їх участь збивати ракети іто один уже сам впав при цьому
По его словам:
▪️Оборона ВСУ дезорганизована, войска уставшие, ослабленные, а многие подразделения - деморализованы.
▪️Пополнение, которое получается, в основном "бусифицированное", и не помогает, а наоборот - усложняет боевую работу частей.
▪️Россияне не прорываются глубоко, потому что их войска так же истощены, как и наши.
▪️ВС РФ сохраняют значительное количественное преимущество, и имеют безграничные запасы боеприпасов. Поэтому их наступление продолжается, остановить его мы пока не можем. И не операция ВСУ на Курщине тому причиной.
▪️Следовало бы ввести более эффективные меры для улучшения дисциплины в армии. Сейчас положение на грани, а принудительно мобилизованное пополнение его только усугубляет.
якщо каби і будуть кидати то там де мало орківської авіації та можна непомітно добратись на малих висотах ...
Тобто тепер грьобані зелені покидьки докерувались до того що головнокомандуючий сам керує військами на передку....якщо те що там відбувається взагалі можна назвати керованим процесом.