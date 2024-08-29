Бои носят исключительно жесткий характер: Сирский провел несколько дней на Покровском направлении. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько дней подряд работал в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении. Там сейчас самая сложная ситуация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главкома.

"Работал несколько дней подряд в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация. Работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения для укрепления обороны и уничтожения наступающего противника", - сообщил Сырский.

Наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного Яров, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово.

Как отметил главком, бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск.





"Наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника. Чрезвычайную стойкость показывают воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой враг несет большие потери", - добавил Сырский.

"Также хочу отметить военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 150-й отдельной механизированной бригады, которые не оставляют никаких шансов врагам вернуться живыми и невредимыми с поля боя", - отметил главком.

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Сырский отметил: "В таких условиях наша главная задача - усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств. Собственно решению этих вопросов и была посвящена моя работа".

"Горжусь героизмом наших воинов. Делаем все для нашей победы. Слава Украине", - резюмировал Сырский.

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