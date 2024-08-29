С начала суток произошло 98 боевых столкновений, враг особенно активен на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала суток по состоянию на 16:00 общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 98. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях, особенно активно - на Покровском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Оккупанты не прекращают применять артиллерию и авиацию по территории северных областей Украины. От вражеских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Братеница, Дружба, Бобылевка, Дмитровка, Прогресс, Студенок, Пономаренки и Хреновка. Под вражескими авиабомбами оказались Водолаги, Белополье, Никитовка и Бондаревщина. В настоящее время известно о пяти авиаударах с применением 16 КАБов. Также захватническая авиация не прекращает бомбардировки своей территории, нанеся за сегодня 11 авиационных ударов, сбросив при этом на Курскую область 16 авиабомб.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня произошло два боевых столкновения. Наши войска помешали атаке россиян в районе Волчанска. Отражение еще одного штурмового действия врага продолжается в той же локации.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено девять атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Колесниковка и Лозовая. Еще пять атак продолжаются у Мясожаровки, Колесниковки, Степной Новоселовки и Лозовой.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении продолжается атака врага вблизи Макеевки. С начала суток на этом направлении подразделения Сил обороны уже отбили 12 штурмовых действий агрессора вблизи Твердохлебово, Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при трех попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского и Выемки. В настоящее время два боестолкновения еще продолжаются.

В районе Клещиевки, Андреевки и Часова Яра на Краматорском направлении, противник при поддержке авиации пытается продвигаться на позиции украинских защитников, отражено четыре атаки.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой авиации девять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Торецка и Сухой Балки.

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки - идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 23 попытки штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается шесть боестолкновений в районе Красногоровки. Одиннадцать вражеских штурмов было отбито вблизи Георгиевки и Константиновки.

На Времевском направлении было отражено два штурмовых действия противника в сторону Константиновки. В то же время, противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону в направлении Угледара и Водяного, где в настоящее время продолжается шесть вражеских атак.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении три безуспешные атаки врага отбиты нашими защитниками вблизи Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении активных действий оккупантов пока не отмечено.

"Командование Вооруженных Сил Украины принимает все необходимые меры для сдерживания наступления противника", - заверили в Генштабе.