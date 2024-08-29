РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8297 посетителей онлайн
Новости Война
1 436 8

Оккупанты возобновили штурмовые действия на Ореховском направлении после короткой паузы, - ОСГВ "Таврия"

Ворог відновив штурмові дії на Оріхівському напрямку

Российская армия после трехдневной "паузы" возобновила активные штурмовые на Запорожском направлении, в частности, в районе Орехова.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Он отметил, что с 22 по 24 августа, во время празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости, во всей зоне ответственности ОВСУ "Таврия" не были зафиксированы штурмовые действия со стороны врага. Это касается как Запорожской, так и Херсонской областей.

Однако после этого кратковременного "затишья" российские войска снова активизировались, используя малые пехотные группы для проведения штурмов.

По словам Лыховия, оккупанты пытаются штурмовать Ореховское направление.

Читайте также: На юге Украины снижается интенсивность боевых действий. Однако россияне активно применяют авиацию, - ОГВ "Таврия"

Автор: 

Таврия (178) Запорожская область (3061) боевые действия (3985) Лыховий Дмитрий (74)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фигня какая-то . Шо там в Гуево(Теткино, еще в ********** очередном) ?
показать весь комментарий
29.08.2024 11:19 Ответить
То фігня, головне бабусь кацапських у Суджі батонами та тушонкою накормити...
показать весь комментарий
29.08.2024 11:35 Ответить
Вам мабуть як і кацапам на Женевську конвенцію яку ратифікувала Україна плювати?
показать весь комментарий
29.08.2024 12:22 Ответить
Я про те - що взагалі роблять наші елітні бригади в кацапських є.єнях, коли в Україні фронт розпадається?
показать весь комментарий
29.08.2024 12:28 Ответить
це все лажа
Коли ВСУ ввели в Курськ і побігло 200 000 біженців по полям Курщини - лілпутін в казахстані яблоки кушав - оце реально "розпад лічності" 🤣
Напевне лылыпутын плануэ яблоками закидати ЗСУ
показать весь комментарий
29.08.2024 13:10 Ответить
Вам особисто мабуть повинні всі військові доповідати що, де і навіщо вони роблять? Чому вас такого стратега досих пір нема в генеральному штабі?
показать весь комментарий
29.08.2024 13:22 Ответить
Не фигня. От Работино до Орехова по прямой нормальными дорогами рукой подать. И они там ползут как тараканы обдолбанные.. После Орехова им прямая, дорога на Запорожье. Так что чушь несёте, что фигня это .
показать весь комментарий
29.08.2024 12:28 Ответить
"хватит стрелочки рисовать" - из-за таких як ти нема "добровольцев на севео" і виплати уже за 2 ляма пішли 🤣
показать весь комментарий
29.08.2024 13:17 Ответить
 
 