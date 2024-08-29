Оккупанты возобновили штурмовые действия на Ореховском направлении после короткой паузы, - ОСГВ "Таврия"
Российская армия после трехдневной "паузы" возобновила активные штурмовые на Запорожском направлении, в частности, в районе Орехова.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Он отметил, что с 22 по 24 августа, во время празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости, во всей зоне ответственности ОВСУ "Таврия" не были зафиксированы штурмовые действия со стороны врага. Это касается как Запорожской, так и Херсонской областей.
Однако после этого кратковременного "затишья" российские войска снова активизировались, используя малые пехотные группы для проведения штурмов.
По словам Лыховия, оккупанты пытаются штурмовать Ореховское направление.
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Коли ВСУ ввели в Курськ і побігло 200 000 біженців по полям Курщини - лілпутін в казахстані яблоки кушав - оце реально "розпад лічності" 🤣
Напевне лылыпутын плануэ яблоками закидати ЗСУ