Окупанти поновили штурмові дії на Оріхівському напрямку після короткої паузи, - ОСУВ "Таврія"
Російська армія після триденної "паузи" відновила активні штурмові на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Оріхова.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Він зазначив, що з 22 по 24 серпня, під час святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності, у всій зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" не було зафіксовано штурмових дій з боку ворога. Це стосується як Запорізької, так і Херсонської областей.
Однак після цієї короткочасного "затишшя" російські війська знову активізувалися, використовуючи малі піхотні групи для проведення штурмів.
За словами Лиховія, окупанти намагаються штурмувати Оріхівській напрямок.
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Коли ВСУ ввели в Курськ і побігло 200 000 біженців по полям Курщини - лілпутін в казахстані яблоки кушав - оце реально "розпад лічності" 🤣
Напевне лылыпутын плануэ яблоками закидати ЗСУ