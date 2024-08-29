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Новини Війна
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Окупанти поновили штурмові дії на Оріхівському напрямку після короткої паузи, - ОСУВ "Таврія"

Ворог відновив штурмові дії на Оріхівському напрямку

Російська армія після триденної "паузи" відновила активні штурмові на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Оріхова. 

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна". 

Він зазначив, що з 22 по 24 серпня, під час святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності, у всій зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" не було зафіксовано штурмових дій з боку ворога. Це стосується як Запорізької, так і Херсонської областей.

Однак після цієї короткочасного "затишшя" російські війська знову активізувалися, використовуючи малі піхотні групи для проведення штурмів.

За словами Лиховія, окупанти намагаються штурмувати Оріхівській напрямок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано штурмових дій окупантів, - ОСУВ "Таврія"

Автор: 

Таврія (204) Запорізька область (3583) бойові дії (3740) Лиховій Дмитро (75)


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Фигня какая-то . Шо там в Гуево(Теткино, еще в ********** очередном) ?
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29.08.2024 11:19 Відповісти
То фігня, головне бабусь кацапських у Суджі батонами та тушонкою накормити...
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29.08.2024 11:35 Відповісти
Вам мабуть як і кацапам на Женевську конвенцію яку ратифікувала Україна плювати?
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29.08.2024 12:22 Відповісти
Я про те - що взагалі роблять наші елітні бригади в кацапських є.єнях, коли в Україні фронт розпадається?
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29.08.2024 12:28 Відповісти
це все лажа
Коли ВСУ ввели в Курськ і побігло 200 000 біженців по полям Курщини - лілпутін в казахстані яблоки кушав - оце реально "розпад лічності" 🤣
Напевне лылыпутын плануэ яблоками закидати ЗСУ
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29.08.2024 13:10 Відповісти
Вам особисто мабуть повинні всі військові доповідати що, де і навіщо вони роблять? Чому вас такого стратега досих пір нема в генеральному штабі?
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29.08.2024 13:22 Відповісти
Не фигня. От Работино до Орехова по прямой нормальными дорогами рукой подать. И они там ползут как тараканы обдолбанные.. После Орехова им прямая, дорога на Запорожье. Так что чушь несёте, что фигня это .
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29.08.2024 12:28 Відповісти
"хватит стрелочки рисовать" - из-за таких як ти нема "добровольцев на севео" і виплати уже за 2 ляма пішли 🤣
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29.08.2024 13:17 Відповісти
 
 