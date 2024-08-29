Окупанти поновили штурмові дії на Оріхівському напрямку після короткої паузи, - ОСУВ "Таврія"

Російська армія після триденної "паузи" відновила активні штурмові на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Оріхова.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Він зазначив, що з 22 по 24 серпня, під час святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності, у всій зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" не було зафіксовано штурмових дій з боку ворога. Це стосується як Запорізької, так і Херсонської областей.

Однак після цієї короткочасного "затишшя" російські війська знову активізувалися, використовуючи малі піхотні групи для проведення штурмів.

За словами Лиховія, окупанти намагаються штурмувати Оріхівській напрямок.

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