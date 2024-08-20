На Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано штурмових дій окупантів, - ОСУВ "Таврія"
На Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано жодних штурмових дій російських загарбників.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Оперативна ситуація в ОУВ "Таврія" характеризується зниженням інтенсивності бойових дій. У тій частині, що стосується Запорізької області за останні три доби не було жодної штурмової дії росіян", - сказав речник ОСУВ.
Лиховій сказав, що це привід звернути увагу, бо ділянка велика й очевидно, що "росіяни нікуди звідси не поділися", але там не було штурмових дій за три доби й сьогодні теж не спостерігається значної активності.
Таку поведінку росіян він назвав "нетиповою для великого останнього періоду". Водночас він наголосив, що українські військові стежитимуть за ситуацією.
"Певна активність, якщо можна і так назвати, у нас зберігається на Придніпровському напрямку, де противник не полишає спроб вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Проте вчора був лише один ворожий штурм на позиції наших підрозділів у районі села Кринки", - розповів Лиховій.
Проте ворожі штурми були безрезультатними, втрат позицій Сил оборони не допущено.
Лиховій зазначив, що не пов’язував би ці події з операцією ЗСУ на Курщині, тому що загарбники не мають ресурсів для ведення ефективних наступальних дій на кількох напрямках одночасно.
Українські військові своєю чергою завдають значних втрат противнику на Запорізькому напрямку.
"За вчорашню добу було скорочено російську армію на 69 осіб. Це безповоротні та санітарні втрати разом. А також на 25 одиниць озброєння і військової техніки. Серед них одна бойова броньована машина, один радіопеленгаційний метеорологічний комплекс РПМК-1 "Улибка", чотири артилерійські системи, серед них один зенітно-ракетний комплекс С-60, 10 автомобілів, 5 розвідувальних БПЛА, 3 човни та один гідроскутер", - розповів спікер ОСУВ "Таврія".
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