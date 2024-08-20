На Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано штурмових дій окупантів, - ОСУВ «Таврія»

На Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано жодних штурмових дій російських загарбників.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Оперативна ситуація в ОУВ "Таврія" характеризується зниженням інтенсивності бойових дій. У тій частині, що стосується Запорізької області за останні три доби не було жодної штурмової дії росіян", - сказав речник ОСУВ.

Лиховій сказав, що це привід звернути увагу, бо ділянка велика й очевидно, що "росіяни нікуди звідси не поділися", але там не було штурмових дій за три доби й сьогодні теж не спостерігається значної активності.

Таку поведінку росіян він назвав "нетиповою для великого останнього періоду". Водночас він наголосив, що українські військові стежитимуть за ситуацією.

"Певна активність, якщо можна і так назвати, у нас зберігається на Придніпровському напрямку, де противник не полишає спроб вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Проте вчора був лише один ворожий штурм на позиції наших підрозділів у районі села Кринки", - розповів Лиховій.

Проте ворожі штурми були безрезультатними, втрат позицій Сил оборони не допущено.

Лиховій зазначив, що не пов’язував би ці події з операцією ЗСУ на Курщині, тому що загарбники не мають ресурсів для ведення ефективних наступальних дій на кількох напрямках одночасно.

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Українські військові своєю чергою завдають значних втрат противнику на Запорізькому напрямку.

"За вчорашню добу було скорочено російську армію на 69 осіб. Це безповоротні та санітарні втрати разом. А також на 25 одиниць озброєння і військової техніки. Серед них одна бойова броньована машина, один радіопеленгаційний метеорологічний комплекс РПМК-1 "Улибка", чотири артилерійські системи, серед них один зенітно-ракетний комплекс С-60, 10 автомобілів, 5 розвідувальних БПЛА, 3 човни та один гідроскутер", - розповів спікер ОСУВ "Таврія".

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