На півдні України знижується інтенсивність бойових дій. Проте росіяни активно застосовують авіацію, - ОУВ "Таврія"

Порівняно з минулим тижнем інтенсивність бойових дій на півдні України знижується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій

Якщо говорити про Запорізьку область, тобто про Оріхівський та Гуляйпільський напрямки, то там третій день "нуль" бойових зіткнень. Те, що стосується штурмів росіян на землі, сьогодні з початку доби до 16 години не зафіксовано наступальних спроб противника", - розповів Лиховій.

Згідно з його словами, бойова активність відбувається тільки на лівобережжі Дніпра, де українські підрозділи продовжують утримувати плацдарми, зокрема, в районі села Кринки.

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"Там відбуваються невеликі спроби атакувати піхотними підрозділами чисельністю до відділення без бронетехніки. Однак противник успіху не має, втрат позицій не допущено", - зазначив речник.

Лиховій повідомляє, що окупанти застосовують авіацію, зокрема, завдають ударів керованими авіабомбами - за минулу добу їх скинули шість. Окрім цього, росіяни обстрілюють Запорізьку та Херсонську області десятками некерованих авіаційних ракет, а також відбуваються обстріли з артилерії.