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Новости
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На юге Украины снижается интенсивность боевых действий. Однако россияне активно применяют авиацию, - ОГВ "Таврия"

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По сравнению с прошлой неделей интенсивность боевых действий на юге Украины снижается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий

Если говорить о Запорожской области, то есть об Ореховском и Гуляйпольском направлениях, то там третий день "ноль" боевых столкновений. То, что касается штурмов россиян на земле, сегодня с начала суток до 16 часов не зафиксировано наступательных попыток противника", - рассказал Лыховий.

Согласно его словам, боевая активность происходит только на левобережье Днепра, где украинские подразделения продолжают удерживать плацдармы, в частности, в районе села Крынки.

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"Там происходят небольшие попытки атаковать пехотными подразделениями численностью до отделения без бронетехники. Однако противник успеха не имеет, потерь позиций не допущено", - отметил спикер.

Лыховий сообщает, что оккупанты применяют авиацию, в частности, наносят удары управляемыми авиабомбами - за прошедшие сутки их сбросили шесть. Кроме этого, россияне обстреливают Запорожскую и Херсонскую области десятками неуправляемых авиационных ракет, а также происходят обстрелы из артиллерии.

Автор: 

Таврия (178) боевые действия (3990) Лыховий Дмитрий (74)


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а ми з нею нічого не можемо зробити
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20.08.2024 07:39 Ответить
Мабудь перегруповуються і частина ко КуНР
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20.08.2024 07:56 Ответить
Там і не було інтенсивності, просто здали Південь орді і звільняти не збираються.
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20.08.2024 08:32 Ответить
А F-16 хоч щось роблять, чи їх заховали до параду перемоги?
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20.08.2024 09:40 Ответить
 
 