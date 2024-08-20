На Запорожском направлении за последние трое суток не зафиксированы штурмовые действия оккупантов, - ОСГВ "Таврия"

На Запорожском направлении за последние трое суток не зафиксировано никаких штурмовых действий российских захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, пишет "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Оперативная ситуация в ОГВ "Таврия" характеризуется снижением интенсивности боевых действий. В той части, что касается Запорожской области, за последние трое суток не было ни одного штурмового действия россиян", - сказал представитель ОСГВ.

Лыховий сказал, что это повод обратить внимание, потому что участок большой и очевидно, что "россияне никуда отсюда не делись", но там не было штурмовых действий за трое суток и сегодня тоже не наблюдается значительной активности.

Такое поведение россиян он назвал "нетипичным для большого последнего периода". В то же время он подчеркнул, что украинские военные будут следить за ситуацией.

"Определенная активность, если можно и так назвать, у нас сохраняется на Приднепровском направлении, где противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Однако вчера был только один вражеский штурм на позиции наших подразделений в районе села Крынки", - рассказал Лыховий.

Однако вражеские штурмы были безрезультатными, потерь позиций Сил обороны не допущено.

Лыховий отметил, что не связывал бы эти события с операцией ВСУ в Курской области, потому что у захватчиков нет ресурсов для ведения эффективных наступательных действий на нескольких направлениях одновременно.

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Украинские военные, в свою очередь, наносят значительные потери противнику на Запорожском направлении.

"За вчерашние сутки была сокращена российская армия на 69 человек. Это безвозвратные и санитарные потери вместе. А также на 25 единиц вооружения и военной техники. Среди них одна боевая бронированная машина, один радиопеленгационный метеорологический комплекс РПМК-1 "Улыбка", четыре артиллерийские системы, среди них один зенитно-ракетный комплекс С-60, 10 автомобилей, 5 разведывательных БПЛА, 3 лодки и один гидроскутер", - рассказал спикер ОСГВ "Таврия".

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