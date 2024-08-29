З початку доби відбулось 98 бойових зіткнень, ворог особливо активний на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

З початку доби станом на 16:00 загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 98. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках, особливо активно - на Покровському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію та авіацію по території північних областей України. Від ворожих обстрілів постраждали райони населених пунктів Братениця, Дружба, Бобилівка, Дмитрівка, Прогрес, Студенок, Пономаренки та Хрінівка. Під ворожими авіабомбами опинились Водолаги, Білопілля, Микитівка та Бондарівщина. На даний час відомо про п’ять авіаударів із застосуванням 16 КАБів. Також загарбницька авіація не припиняє бомбардування своєї території, завдавши за сьогодні 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому на Курську область 16 авіабомб.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бойових зіткнення. Наші війська стали на заваді атаці росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще однієї штурмової дії ворога триває у тій же локації.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито дев’ять атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Колісниківка та Лозова. Ще п’ять атак тривають біля М’ясожарівки, Колісниківки, Степової Новоселівки та Лозової.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку триває атака ворога поблизу Макіївки. З початку доби на цьому напрямку підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій агресора поблизу Твердохлібового, Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдач при трьох спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. На даний час два боєзіткнення ще триває.

В районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру на Краматорському напрямку, противник за підтримки авіації намагається просуватись на позиції ураїнських захисників, відбито чотири атаки.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової авіації дев’ять разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Торецька та Сухої Балки.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває шість боєзіткнень в районі Красногорівки. Одинадцять ворожих штурмів було відбито поблизу Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку було відбито дві штурмові дії противника в бік Костянтинівки. Водночас, противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в напрямку Вугледара та Водяного, де на даний час триває шість ворожих атак.

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Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку активних дій окупантів поки не відмічено.

"Командування Збройних Сил України вживає всіх необхідних заходів для стримування наступу противника", - запевнили у Генштабі.