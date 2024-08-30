За сутки на фронте 215 боестолкновений. Больше всего на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Оккупанты активно атакуют на Покровском, Кураховском, Купянском, Торецком, Лиманском, и Краматорском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрел Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 59 авиаударов, в частности сбросил 86 КАБов. Кроме этого, осуществил более четырех тысяч обстрелов, из них 115 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Братеница, Дружба, Бобылевка, Дмитровка, Прогресс, Студенок, Пономаренки Сумской области; Загрызово, Лиман Первый Харьковской области; Грековка Луганской области; Часов Яр, Дружба, Измайловка, Водяное, Веселый Гай, Угледар, Богоявленка Донецкой области; Токаревка, Бургунка, Понятовка, Тамарино на Херсонщине.

Боевые действия на Востоке

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло восемь боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 25. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска отбили 23 атаки противника в районах Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отражено девять атак в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Клещиевки, Андреевки и Часова Яра Донецкой области.

Враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки.

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На Покровском направлении наши защитники отражали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, где враг 38 раз пытался прорвать украинские оборонительные позиции.

На Времевском направлении противник совершил 17 попыток прорвать оборону наших войск в направлении Угледара, Константиновки и Водяного.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

Один раз украинские подразделения вступили в бой с захватчиками на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

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Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, в том числе и в глубоком тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили два артиллерийских средства, РЛС и три других важных объекта врага.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1200 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 23 боевых бронированных машины, 23 артиллерийских системы, одну РСЗО, средство ПВО, 84 БпЛА оперативно-тактического уровня, 57 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

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